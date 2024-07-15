غزة: 3 مجازر في الساعات الـ24 الأخيرة.. والشهداء إلى 38664

كما أشارت الوزارة في بيان، إلى أنه أنّ عدد ضحايا العدوان منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر ارتفع إلى 38.664 شهيداً و89.097 مصاباً.

وفي سياق متصل، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع الفائت، سلسلة مجازر مروعة، حيث أغارت طائراته، يوم السبت، على مخيمات النازحين قرب مفترق النّص، في منطقة مواصي خان يونس جنوبي القطاع، وخلّفت هذه المجزرة المروّعة أكثر من 350 شهيداً وجريحاً.

كما تعرضت كل من منطقتي النصيرات، ومخيم الشاطئ إلى استهداف إسرائيلي أودى في الأولى بـ17 شهيداً، ونحو 80 جريحاً، معظمهم من الأطفال اللاجئين مع ذويهم إلى إحدى مدارس الأنروا في المخيم.

أما في مخيم الشاطئ، فانتهت الأرقام، بحسب وزارة الصحة، إلى 22 شهيداً.