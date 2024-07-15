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الاثنين 15 تموز 2024 ساعة 17:38

5 قتلى و26 إصابة بانفجار في الشيشان

5 قتلى و26 إصابة بانفجار في الشيشان
وبحسب مصادر فإن الضحايا هو موظفون في بناء محطة للطاقة الكهرومائية في قرية باشين كالي.
 
وبحسب المعلومات، فالسبب الأولي للحادث هو انفجار أسطوانة غاز فيها. 
رقم : 1147842
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