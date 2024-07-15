بلدية رفح: 50 ألف مواطن محاصرون بالمدينة دون خدمات

وأوضح رئيس البلدية أحمد الصوفي في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن طواقم البلدية ولجان الطوارئ لا تستطيع إيصال أي من الخدمات الأساسية للسكان العالقين داخل أحياء رفح وهو ما يفاقم حجم المخاطر المحدقة بهم.

وبين أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني ليس بمقدورها دخول أغلب مناطق رفح استجابة لنداءات الاستغاثة وإجلاء الجرحى والشهداء.

وقال إن قوات الاحتلال تتعمد عزل رفح عن العالم لإخفاء حجم الجرائم والفظائع المنفذة بحق أهالي رفح.

وفي 7 مايو/ أيار الماضي اجتاح جيش الاحتلال مدينة رفح التي نزح إليها في حينه مئات آلاف المواطنين استجابة لدعوة الاحتلال بالتوجه إلى جنوب القطاع بادعاء أنها مناطق إنسانية آمنة، غير أن القصف طال النازحين في خيامهم مرات عديدة، ما دفعهم وسكان المدينة إلى النزوح مجدداً إلى وسط قطاع غزة، وإلى الأطراف الغربية من رفح.

ويشن الاحتلال حرب إبادة جماعية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلّفت أكثر من 38 ألفا و584 شهيدا، وإصابة 88 ألفا و881 آخرين معظمهم أطفال ونساء، وإلى نزوح نحو 1.9 مليون شخص، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.