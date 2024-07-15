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الاثنين 15 تموز 2024 ساعة 19:44

لبنان: المقاومة تستهدف "الراهب" بالصواريخ الموجّهة.. وتجمعاً للاحتلال في "برانيت"

لبنان: المقاومة تستهدف "الراهب" بالصواريخ الموجّهة.. وتجمعاً للاحتلال في "برانيت"
كما استهدف مجاهدوها التجهيزات التجسسية في موقع ‏الراهب بالصواريخ الموجهة، مؤكّدين إصابتها مباشرةً ما أدى إلى تدميرها.‏
 
كذلك، أعلنت المقاومة استهداف تجمعاً لجنود الاحتلال في محيط ثكنة "برانيت" بالأسلحة ‏الصاروخية، مؤكّدين إصابته إصابةً مباشرة.‏
 
وقالت المقاوقة أنّ عملياتها جائت في إطار دعمها للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين. 
 
من جهتها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي انفجار ضخم في "كريات شمونة" وإصبع الجليل عند الحدود اللبنانية.
 
وأشارت إلى أنّ صفارات الإنذار دوّت في "كريات شمونة" ومحيطها شمالي فلسطين المحتلة.
 
بالتوازي، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية اللبنانية، حيث استهدف القصف المدفعي المُعادي أطراف بلدة كفر حمام في الجنوب. 
 
وبالطائرات المسيّرة، استهدف الاحتلال بلدة مروحين في الجنوب، كما استهدف قرية ميس الجبل بالطائرات الحربية.
 
وذكر مصدر في الجنوب، أنّ طائرات الاحتلال خرقت جدار الصوت فوق عدد من القرى اللبنانية.
 
وفي السياق، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، بأنّ "الجيش" الإسرائيلي الذي أنهكته الحرب في قطاع غزّة، بات ينظر بحذرٍ إلى الحرب في الجبهة الشمالية مع حزب الله.
 
وقالت الصحيفة إنّ القادة الإسرائيليين يقولون إنّهم "لا يريدون حرباً في لبنان، لكنّهم مستعدون لأيّ سيناريو"، ولكنّهم الآن وبعد أنّ تمّ استنزاف مواردهم في الحرب ضد قطاع غزّة، فإنّ الجنود "منهكون وغير مستعدون لجبهة جديدة في الشمال".
 
كما لفتت إلى أنّ "إسرائيل" ستواجه من لبنان "عدواً أكبر حجماً وأفضل تسليحاً وأكثر احترافية من حماس في قطاع غزّة".
رقم : 1147858
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