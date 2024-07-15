"جيش" الاحتلال يُقر: نعاني نقصاً كبيراً في الدبابات بعد استهدافها في غزة

كما أكدت أنّ "الجيش" يعاني أيضاً من نقص في الذخيرة والقذائف، فضلاً عن العديد من المقاتلين والقادة الذين أصيبوا أو قتلوا في المعارك.

وأضافت الصحيفة: "لقد نشأت صعوبات موضوعية نتيجة القتال في قطاع غزة وعلى جبهات أخرى، خاصة في التشكيل القتالي في الجيش الإسرائيلي، حيث الاهتمام القيادي والتشكيلات يتم إيلائه لمعطى القتال".

فخلال الحرب، تقول "يديعوت أحرنوت"، تضرر عدد كبير من الدبابات، و"هي معطلة في هذه المرحلة ولا تستخدم للقتال أو التدريب، ومن غير المتوقع إضافة دبابات جديدة إلى سلاح المدرعات قريباً".

وهذا يعني، بحسب الصحيفة، أن "كمية الدبابات المتوفرة في سلاح المدرعاتK ليست كافية سواء للمجهود الحربي، أو لإجراء التجارب في نفس الوقت".

وفي السياق، أوردت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، اليوم الاثنين، بأنّ "الجيش" الإسرائيلي الذي أنهكته الحرب في قطاع غزّة، بات ينظر بحذرٍ إلى الحرب في الجبهة الشمالية مع حزب الله.