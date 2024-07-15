بيان من ترامب بعد مفاجأة المحكمة

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال الخاصة به "إن حفظ قضية الاتهام غير المشروع في فلوريدا يجب أن يكون الخطوة الأولى، على أن يتبعها سريعا إسقاط كل" الدعاوى بحقه.

وقررت القاضية المكلفة قضية تعامل دونالد ترامب مع وثائق مصنفة سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، في وقت لاحق اليوم، حفظ الدعوى معتبرة أن تعيين المدعي الخاص جاك سميث كان مخالفا للقانون.

ويمثل هذا القرار انتصارا كبيرا للرئيس السابق، حيث تستجيب القاضية آيلين كانون لطلب محاميه وتلغي الإجراء الذي بدأ في فلوريدا (جنوب شرق البلاد).

وقال محامو ترامب إن المستشار الخاص جاك سميث تم تعيينه بشكل غير قانوني في انتهاك لشرط التعيينات في الدستور، وأن مكتبه تم تمويله بشكل غير صحيح من قبل وزارة العدل.