في اليوم 284 للعوان.. الاحتلال يقتحم طوباس واستشهاد فلسطينيين بقصف مخيم النصيرات

ونقلت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، عن مصادر محلية قولها، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طوباس بعدة دوريات عسكرية من جهة حاجز تياسير العسكري شرقي المدينة، فيما اندلعت اشتباكات مع قوات الاحتلال عند أطرافها.



كما نقلت (وفا) عن مصادر محلية قولها، بأن عددا من المواطنين الفلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون الليلة الماضية، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بمخيم النصيرات، فيما ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت ستة شهداء من المنزل المستهدف.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38,664 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 89,097 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

