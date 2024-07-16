باقري: نستخدم قدرة مجلس الأمن للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ومواقفه

وأضاف علي باقري، القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، يوم الاثنين بالتوقيت المحلي، لدى وصوله إلى نيويورك، في حديث مع الصحفيين: في اليومين المقبلين، سيتم عقد اجتماعين مهمين في مجلس الأمن التابع للامم المتحدة، ومن المقرر أن يعقد غدا اجتماع حول التعددية واجتماع حول فلسطين يوم الأربعاء. كلتا القضيتين مهمتان للعالم والعلاقات الدولية وللجمهورية الإسلامية الإيرانية بطرق مختلفة.



وأضاف باقري: في حالة فلسطين، تجري في غزة جريمة وإبادة جماعية واضحة حقيقية منذ 9 أشهر. لقد لعبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائمًا دورًا نشطًا في المجالات السياسية والقانونية والدبلوماسية العامة للقضية الفلسطينية، إلى جانب التحركات والأنشطة الأخرى.



وتابع وزير الخارجية الإيراني بالنيابة: في الأشهر القليلة الماضية، شارك الشهيد أمير عبد اللهيان، وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية، في كل من اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الأمن وقام بدور نشط في شرح الحقائق في فلسطين وغزة.



وأوضح باقري: في هذه المرحلة، تحاول الجمهورية الإسلامية الإيرانية استخدام قدرة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للدفاع عن حقوق ومواقف الشعب الفلسطيني، وكذلك لشرح جرائم الكيان الصهيوني.



وتابع: يضاف إلى ذلك من الآليات الموجودة على الساحة الدولية بما فيها مجلس الأمن سواء على شكل الاجتماع الذي سيعقد يوم الأربعاء أو على شكل آليات متعددة الأطراف واجتماعات ثنائية مع المسؤولين وسيكون هناك مسؤولون مشاركون في هذا الاجتماع، وسنتابع هذه القضية بجدية حتى نتمكن من تهيئة الظروف التي ستضطر الكيان الصهيوني وداعميه، وخاصة الحكومة الأمريكية، إلى إنهاء الجريمة والإبادة الجماعية في غزة وشعب غزة. وعلى شعب فلسطين المظلوم أن يتبع الوضع الطبيعي.



كما قال القائم بأعمال وزير الخارجية: إن مسألة التعددية هي حقيقة تم التأكيد عليها على الساحة الدولية منذ سنوات، وأن الأحادية الأمريكية لا تستطيع تحقيق السلام والاستقرار والأمن في العالم فحسب، بل إن الطموح والتفوق- إن سعي الولايات المتحدة إلى التوجه على الساحة الدولية أدى إلى طريق مسدود في قضايا دولية مهمة، وأوضح مثال على ذلك الجريمة التي ارتكبها الصهاينة في غزة، ويشكل الأميركيون عائقاً جدياً أمام إنهاء الصهاينة هذه الجريمة.



وتابع باقري: لذلك تعتبر التعددية بديلا حقيقيا وخيارا يمكن أن يقدم حلولا للقضايا والمشاكل الدولية. لقد أظهرت جمهورية إيران الإسلامية أنها قادرة على لعب دور بفضل عضويتها في هذه الآليات الدولية، بما في ذلك البريكس وشنغهاي، خلال السنوات القليلة الماضية. وسوف نستخدم قدرة مجلس الأمن لتسليط الضوء فعليا على دور ومكانة التعددية في حل القضايا والمعضلات الدولية.



وأضاف القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني: بالإضافة إلى هذين الاجتماعين، ستكون لدينا اجتماعات مع نظراء من الدول الأخرى، بالإضافة إلى فعاليات أخرى ستكون على هامش هذا الاجتماع ووجودنا في نيويورك على الساحة السياسية والدبلوماسية العامة، سنستخدمه لشرح مواقف ومناهج وسياسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية.