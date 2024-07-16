الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 16 تموز 2024 ساعة 07:37

حزب الله يقصف "كريات شمونة" بعشرات صواريخ "الفلق" و"الكاتيوشا"

حزب الله يقصف "كريات شمونة" بعشرات صواريخ "الفلق" و"الكاتيوشا"
وأكدت المقاومة في بيان أنّها نفّذت هذه العملية رداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى اللبنانية الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصاً المجزرة المروّعة التي ارتكبها الاحتلال في مدينة بنت جبيل، وأدت إلى استشهاد مدنيين.

كما أكدت أنّ الاستهداف يأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.

أما في كيان الاحتلال، فأوردت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ حريقاً اندلع في مصنع في المنطقة الصناعية في "كريات شمونة"، نتيجة إصابته بصورة مباشرة.

وأشار إعلام إسرائيلي إلى سقوط صواريخ بصورة مباشرة على عدد من المنازل في المستوطنة، مقراً بوقوع أضرار كبيرة. ووفقاً له، فإنّ القصف الذي شنّه حزب الله على "كريات شمونة" شمل أكثر من 50 صاروخاً.

كذلك، علّقت وسائل إعلام إسرائيلية على القصف  الصاروخي على المستوطنة، مؤكدةً أنّ "الشمال يواصل الاشتعال".

وإذ ذكّر الإعلام الإسرائيلي بقول وزير أمن الاحتلال، يوآف غالانت، إنّه "سيعيد لبنان إلى العصر الحجري"، فإنّه شدد على أنّ "كريات شمونة في العصر الحجري في هذه الأثناء".

وبحسب ما أورد، فإنّ طرقاتٍ كثيرةً سيتم إغلاقها صباح  الثلاثاء في "كريات شمونة"، بسبب الخشية من إطلاق نار كثيف نحوها.

بالتوازي، تتواصل اعتداءات الاحتلال على القرى والبلدات الجنوبية. ومساء الإثنين، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي وادي السلوقي وأطراف بلدتي بني حيان وكفرحمام. وشنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارةً على بلدة كفركلا.

وفي مدينة بنت جبيل، شنّ الاحتلال غارةً أدت إلى استشهاد مدنيين.

بدورها، زفّت المقاومة الإسلامية في لبنان، مساء الإثنين، المجاهد عامر جميل داغر "عباس"، من مدينة بنت جبيل، شهيداً على طريق القدس.
رقم : 1147926
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هجوم إرهابي يستهدف مجلس عزاء حسيني في عمان
هجوم إرهابي يستهدف مجلس عزاء حسيني في عمان
80 شهيدا في ثلاث مجازر جديدة.. الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة
80 شهيدا في ثلاث مجازر جديدة.. الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة
16 تموز 2024
السيد نصر الله: ما يهم نتنياهو في حرب غزة هو بقائه في السلطة
السيد نصر الله: ما يهم نتنياهو في حرب غزة هو بقائه في السلطة
16 تموز 2024
المسيرة الصامتة سلاح جديد للمقاومة
المسيرة الصامتة سلاح جديد للمقاومة
16 تموز 2024
لأول مرة..الاحتلال يعترف بنقصه الكبير في الدبابات بعد استهدافها في غزة
لأول مرة..الاحتلال يعترف بنقصه الكبير في الدبابات بعد استهدافها في غزة
16 تموز 2024
في اليوم 284 للعوان.. الاحتلال يقتحم طوباس واستشهاد فلسطينيين بقصف مخيم النصيرات
في اليوم 284 للعوان.. الاحتلال يقتحم طوباس واستشهاد فلسطينيين بقصف مخيم النصيرات
16 تموز 2024
كنعاني: "إسرائيل" وداعموها أكبر الخاسرين في الحرب على غزة
كنعاني: "إسرائيل" وداعموها أكبر الخاسرين في الحرب على غزة
15 تموز 2024
مصدر مسؤول: يتوقع عبور 500 ألف زائر أجنبي من زوار الاربعين حدود البلاد
مصدر مسؤول: يتوقع عبور 500 ألف زائر أجنبي من زوار الاربعين حدود البلاد
15 تموز 2024
السوريون يتوجهون صباح اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس الشعب
السوريون يتوجهون صباح اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس الشعب
15 تموز 2024
5 قتلى و 20 إصابة في الصومال بإنفجار سيارة مفخخة في مقهى
5 قتلى و 20 إصابة في الصومال بإنفجار سيارة مفخخة في مقهى
15 تموز 2024
قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين في جنين وطولكرم
قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين في جنين وطولكرم
15 تموز 2024
شهداء وعدد من الإصابات في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة
شهداء وعدد من الإصابات في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة
15 تموز 2024
هذا ما طلبه
هذا ما طلبه 'حمدين صباحي'من السيسي بشأن 'اسرائيل' وما قاله حول السيد نصر الله
10 تموز 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الاعتقال الإداري من نصيب الفلسطينيين فقط.. حسب شريعة الغاب الصهيونية!
اقتدار "إيران ومحور المقاومة" في مناظرة بايدن وترامب
المجلس الانتقالي الجنوبي يقدِّم أكبر ميناء في اليمن إلى الإمارات بثمن بخس
إظهار القوة في البحر الأحمر... كيف طرد اليمنيون البارجة "أيزنهاور"؟