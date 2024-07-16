السيد نصر الله: ما يهم نتنياهو في حرب غزة هو بقائه في السلطة

وفي كلمته في المجلس العاشورائي المركزي الاثنين 15/7/2024، أوضح السيد نصر الله أنّ الاشكال الذي وقع أمس في حيّ ماضي لم يكن بين حزب الله وحركة أمل، لافتًا إلى أن الأخ المجاهد العزيز سمير قباني تصدّى لمعالجة الإشكال، عندما أصيب واستشهد.



ونوّه السيد نصر الله بمزايا الشهيد سمير قباني، متقدمًا من عائلته بالتعزية فردًا فردًا، مؤكدًا أن الشهيد قباني هو "شهيد منع الفتنة وشهيد التأكيد على وحدة الصف".



كذلك أشاد سماحته بانضباطية الأخوة ووعيهم وبصيرتهم، إذ تصرفوا بكامل مسؤولية وبدون انفعال.



وتابع السيد نصر الله"نحن والأخوة في حركة أمل كان التواصل بيننا قائمًا طوال الوقت، والتحقيق الآن عند مخابرات الجيش، ومن ثم يتم تسليم مطلق النار".



ولفت السيد نصر الله إلى أن "هذا النوع من الحوادث كان يحصل في بعض الأحيان"، وتابع "منذ العام 1990 وحتّى الآن الحوادث المشابهة تكاد تكون معدودة”.



وبيّن سماحته “نحن والأخوة في حركة أمل متفقون على قواعد في حال حصول حوادث من هذا النوع، بحيث أن مسؤولية التحقيق تقع على عاتق الجيش اللبناني ومخابراته، ونحتكم للقضاء الرسمي، ومن يتحمّل مسؤولية إطلاق النار يُسلّم إلى مخابرات الجيش ليحاكم”، وتابع “قطعًا للطريق على أي فتنة إذا اضطررنا سنصدر بيانًا مشتركاً مع الأخوة في حركة أمل”.



هذا، وشدد الأمين العام لحزب الله على “ضرورة عدم تضخيم الحادث منعاً للفتنة كما تعمل وتريد بعض وسائل الإعلام التي يجب عدم التجاوب معها”.



وأشار إلى أن حزب الله وحركة أمل اليوم كانا معًا في كفركلا في مراسم تشييع الشهداء، ويجب ألَّا نسمح لأحد بالفتنة"، وقال سماحته: "كل من يريد أن يوقظ الفتنة العنوه، خصوصًا في هذه المرحلة التي نعيش فيها في معركة طوفان الأقصى وتحديات داخلية وإقليمية".



ولفت السيد نصر الله إلى أن هناك وسائل إعلام وإعلاميين عملهم فقط خدمة "إسرائيل" وأميركا في المنطقة، وهناك تنافس بينهم على ذلك.



,أعلن الأمين العام لحزب الله أن غدا الأربعاء سيكون يومًا موحدًا لإحياء يوم عاشوراء، وأن حزب الله لن يقيم مسيرات في مدن: بنت جبيل والخيام والنبطية وصور، والبلدات الجنوبية الأمامية مراعاة للظروف الأمنية في جنوب لبنان. مشيرًا إلى أنّنا "تركنا للإخوة في مختلف البلدات الجنوبية الأخرى حرية تنظيم المسيرات حسب ما يرونه مناسبًا".



وأوضح السيد نصر الله أنه بسبب الظروف الأمنية في الجنوب لن تقام مسيرات إحياء يوم العاشر من المحرم الأربعاء في مدينة بنت جبيل أو الخيام أو البلدات الأمامية بسبب الظروف، وأضاف "لن يتم تنظيم الفعاليات التي كانت تقام في صور يوم العاشر أو في مدينة النبطية يوم الـ13 من المحرم"، وبيّن أنه "في بقية مناطق الجنوب تركنا الامر للأخوة في كلّ بلدة حول إمكانية إقامة مسيرات أو مواكب محلية ومشتركة مع الأخوة في حركة أمل"، وأشار إلى أنه "في بقية المناطق يوم الأربعاء هو يوم موحد لإحياء العاشر من المحرم".