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الثلاثاء 16 تموز 2024 ساعة 09:35
الملايين في إيران يحيون ذكرى استشهاد الامام الحسين (ع)
وتشهد اليوم جميع محافظات إيران إحياء مراسم عاشوراء بإقامة مجالس العزاء التي تسترجع أهداف الثورة الحسينية والظروف السياسية والاجتماعية التي كانت سائدة أثناءها.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1147938
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