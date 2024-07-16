الملايين في إيران يحيون ذكرى استشهاد الامام الحسين (ع)

إسلام تايمز (إيران) - يحيي الملايين من الإيرانيين، اليوم الثلاثاء، ذكرى العاشر من محرم الحرام، وذكرى استشهاد الإمام الحسين بن الإمام علي بن أبي طالب وسبط الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله).