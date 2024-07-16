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الثلاثاء 16 تموز 2024 ساعة 10:28

وزير النقل العراقي يوجه بالاستنفار التام لخدمة الزوار في زيارة العاشر من المحرم

وزير النقل العراقي يوجه بالاستنفار التام لخدمة الزوار في زيارة العاشر من المحرم
وقال المكتب الإعلامي لوزارة النقل العراقية في بيان: إن "وزير النقل، ترأس الاجتماع التحضيري الأخير الخاص بخطة الوزارة الخدمية لزيارة العاشر من المحرم الحرام"، مؤكدا أن "الوزير أعلن إطلاق الخطة الخدمية الخاصة بزيارة العاشر من المحرم، التي تشترك فيها تشكيلات الوزارة (نقل المسافرين والوفود، النقل الخاص، سكك حديد العراق، الخطوط الجوية العراقية، وإدارة المطارات والملاحة الجوية)".

ووجه الوزير خلال الاجتماع التحضيري الأخير الذي حضره الوكيل الإداري للوزارة حازم الحفاظي وعدد من المدراء العامين والمسؤولين، وفقا للبيان، بـ"الاستنفار التام والتواجد الميداني لخدمة الزوار في زيارة العاشر من المحرم الحرام"، مبينا أن "كافة التشكيلات المعنية استعرضت خلال الاجتماع خططها الخدمية واستعداداتها التامة لتغطية مراسيم الزيارة".

وأضاف البيان، أن "رئيس غرفة عمليات النقل "حازم راضي الحفاظي" أكد على توجيه وزير النقل بتشكيل لجان ميدانية لمتابعة تنفيذ الخطط الخدمية للتشكيلات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من أجل تقديم أفضل الخدمات لزائري أبي الأحرار (ع)".

ونوّه البيان بأن "الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، بدأت استعداداتها بشكل مبكر لإنجاح الزيارة، من خلال تشكيل فرق عمل فنية وإدارية وتفتيشية"، موضحاً ان "الشركة تعمل على محورين الأول بغداد والثاني الحلة، بالتنسيق مع الحكومات المحلية المعنية ووزارة الداخلية".

من جهته أوضح مدير الشركة "كريم كاظم حسين" أنه "سيتم انطلاق 250باصا للمشاركة بشكل مباشر في نقل الزائرين باتجاه محافظة كربلاء المقدسة، فيما تم إجراء أعمال الصيانة لكافة باصات الشركة باصات النقل الداخلي وباصات المسافرين بين المدن".

وأشار البيان الى أنه "تم إعداد خطة لنقل الزوار من محاور متعددة بغداد - كربلاء والبصرة - كربلاء وتمت تهيئة 10 قطارات حديثة لخدمة الزوار، ستنطلق ابتداءً من مدينة البصرة باتجاه كربلاء المقدسة".
 
رقم : 1147953
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