المقاومة الاسلامية تنفذ سلسلة عمليلات ضد مواقع وانتشار جيش العدو

1- استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
2- الساعة 10:50 استهداف التجهيزات التجسسية في موقع الراهب بالصواريخ الموجهة وإصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.
3- الساعة 17:40 استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.
4- استهداف مستعمرة كريات شمونة (قرية الخالصة) بعشرات صواريخ الفلق والكاتيوشا، كردٍ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً المجزرة المروعة التي أقدم عليها العدو في مدينة بنت جبيل وأدت لاستشهاد مدنيين.