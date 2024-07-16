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الثلاثاء 16 تموز 2024 ساعة 12:47

متظاهرون ضد 'نتنياهو' يغلقون طريقا سريعا قرب تل أبيب

متظاهرون ضد
وأغلق المتظاهرون طريق "أيالون " لبعض الوقت، قبل أن تخلي الشرطة الإسرائيلية الشارع من المتظاهرين وتعيد فتحه أمام حركة السير.
وصعد معارضون لحكومة نتنياهو في الأسابيع الأخيرة من فعالياتهم المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإبرام اتفاق لتبادل الأسرى.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38,664 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 89,097 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
رقم : 1147966
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