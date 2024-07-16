حماس: عملية طولكرم رد فعل طبي على مجازر الاحتلال

وقالت حركة حماس إن عملية إطلاق النار البطولية التي وقعت شرق طولكرم صباح اليوم وأدت إلى إصابة ثلاثة مستوطنين، تأتي كرد فعل طبيعي على الجرائم الوحشية والمجازر البشعة التي تُرتكب ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، والانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية.



ودعت حماس في بيان لها، "أبناء الشعب في الضفة والقدس المحتلتين إلى مواصلة طريق المقاومة والدفاع عن شعبنا وأرضنا، وتلبية نداء الأرض والمقدسات، وتنفيذ مزيد من العمليات البطولية التي تستهدف جنود الاحتلال ومستوطنيه الفاشيين، وتضع حداً لإرهابهم".



وأصيب ثلاثة مستوطنين، صباح الثلاثاء، في عملية إطلاق نار قرب بلدة بيت ليد شرقي طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.