"البنتاغون": سنكمل انسحاب قواتنا من النيجر لغاية منتصف سبتمبر المقبل

وخلال مؤتمر صحافي لها قالت نائبة المتحدث باسم "البنتاغون"، صابرينا سينغ، إن "القوات الأميركية أكملت انسحابها من القاعدة الجوية "101" في العاصمة النيجرية نيامي، بحلول 7 تموز/يوليو الجاري".

وأضافت سينغ أن "حالياً، هناك قرابة 300 جندي أميركي في النيجر"، وأنهم "سيستكملون انسحابهم بشكل منتظم وآمن" لغاية منتصف شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

هذا وأعلنت النيجر في 17 آذار/مارس الماضي، أنها فسخت اتفاقية التعاون العسكري التي أبرمتها مع الولايات المتحدة قبل 12 عاماً، وطالبت بمغادرة القوات الأميركية "في أقرب وقت" من البلاد.

وكانت الولايات المتحدة تملك في النيجر قرابة 1000 جندي وقاعدة للطائرات المسيرة في مدينة أغاديس وسط البلاد.

يذكر أن السلطات الرسمية في دولة ساحل العاج (كوت ديفوار) للولايات المتحدة الأميركية بإنشاء قاعدة عسكرية في أودييني شمال غربي البلاد.

وبحسب موقع "موندأفريك" الإلكتروني، لم تُعرف بعد الخطوط العريضة لمستقبل القاعدة الأميركية الجديدة المستحدثة في "كوت ديفوار"، ولا لمستقبل أفرادها أو حتى تاريخ تشغيلها. ومن المفترض أن يشكّل هذا الموقع "قاعدة جديدة للجيش الأميركي في منطقة غرب أفريقيا، إذ يهدّد توسّع الجماعات المسلحة في منطقة الساحل دول خليج غينيا" بحسب ما ذكر الموقع.