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الثلاثاء 16 تموز 2024 ساعة 14:21

بعد اعترافها بفلسطين.. الاحتلال يرفض رسمياً استقبال وزير خارجية النرويج

بعد اعترافها بفلسطين.. الاحتلال يرفض رسمياً استقبال وزير خارجية النرويج
وذكرت القناة "الـ 7" الإسرائيلية، أنّ الرفض جاء حتى قبل أن يتصل الوزير النرويجي بكاتس، مبيّنةً أنّ وزارة الخارجية في النرويج حاولت تنسيق الزيارة، لكن خارجية "إسرائيل" لم تستجب للطلب، و"لم تترك للوزير النرويجي أيّ خيار سوى طلب ذلك من كاتس". 
 
ويأتي الرفض على خلفية اعتراف النرويج بدولة فلسطينية، ورفضها إدانة حماس ودعمها للدعوى القضائية ضد "إسرائيل" في لاهاي.
 
وفي نهاية شهر أيار الفائت، أعلن رئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار ستوره، أنّ بلاده ستعترف بدولة فلسطين اعتباراً من 28 أيار/مايو. 
 
وفي الشهر ذاته، أكّد رئيس وزراء النرويج أنّ بلاده ثابتة في اعتقادها أن الدولة الفلسطينية تشكل شرطاً أساسياً لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط.
 
يأتي ذلك بعدما أعلنت النرويج على لسان وزير خارجيتها إسبن بارث إيدي، استعدادها لاعتقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إذا زارها بعد صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية بهذا الخصوص.
 
رقم : 1147983
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