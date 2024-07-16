الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 16 تموز 2024 ساعة 14:22

"99% من الأصوات".. كاغامي يتصدّر النتائج الأولية للانتخابات في رواندا

"99% من الأصوات".. كاغامي يتصدّر النتائج الأولية للانتخابات في رواندا
وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، الرئيس الرواندي بول كاغامي يستعد لولاية رابعة في منصبه بعد فوزه بنسبة 99.15% من الأصوات في انتخابات لم يُسمح فيها سوى لاثنين من المنافسين بالترشح ضده.
 
وتعتبر هذه النتيجة "متوقعة على نطاق واسع"، ما يؤكد أن كاغامي سيمدد فترة حكمه في السلطة، المستمرة منذ ثلاثة عقود، لمدة 5 سنوات إضافية.
 
في مقابل كاغامي، حصل المرشحان المنافسان، فرانك هابينيزا من "الحزب الديمقراطي الأخضر" والمرشح المستقل فيليب مباييمانا مجتمعين على أقل من 1% من الأصوات في النتائج الأولية، إذ حصل هابينيزا على 0.53% من الأصوات، في مقابل 0.32% لمصلحة مباييمانا، بحسب النتائج التي صدرت بعد فرز 79% من الأصوات.
 
وتذكّر النتيجة الحالية للانتخابات في رواندا بما حدث في العام 2017 عندما حصل كاغامي على ما نحو 99% من الأصوات، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس".
 
وقد أظهرت النتائج الجزئية التي أصدرتها مفوضية الانتخابات قبل 7 سنوات بعد بضع ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع أن كاغامي تجاوز نسبة 98.79% من الأصوات، وفق "الغارديان".
 
وبحسب "الغارديان"، من المقرر أن تظهر النتائج الأولية الكاملة بحلول 20 تموز/يوليو الجاري، فيما تظهر النتائج النهائية بعد أسبوع بحلول 27 تموز/يوليو من الشهر نفسه، بالرغم من أنه قد يتم الإعلان عنها قبل ذلك.
 
وكان كاغامي، الذي تولى السلطة منذ نهاية فترة الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، قد ترشّح للانتخابات الرئاسية من دون أي معارضة تقريباً، في حين تم منع 2 من أشد منتقديه من الترشح لمنصب رفيع المستوى.
 
يذكر أن اللجنة الانتخابية التي تديرها الدولة وافقت على مرشحَين فقط لخوض الانتخابات ضد كاغامي. وقد تم إبطال ترشيحات أشخاص آخرين، بما في ذلك أبرز منتقدي كاغامي فيكتوار إنغابيري لأسباب مختلفة، بما في ذلك الإدانات الجنائية السابقة.
 
ويتمثل التحدي الأبرز الذي تواجهه رواندا حالياً هو الصراع القائم شرقي جمهورية الكونغو، فهذه القضية تشكل مصدر قلق بالغاً، ليس بالنسبة إلى المنطقة الأوسع نطاقاً فحسب، بل أيضاً بالنسبة إلى جميع شركاء رواندا الدوليين.
 
إن التحدي الأكبر الذي سيواجه كاغامي بعد الانتخابات هو مدى قدرته على تشكيل وساطة لمحاولة تحقيق السلام والاستقرار في شرقي البلاد.
 
رقم : 1147984
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد الحوثي للسعودية: أَصغي إلى تحذيراتنا.. تصعيدكِ يخدم الاحتلال الإسرائيلي
السيد الحوثي للسعودية: أَصغي إلى تحذيراتنا.. تصعيدكِ يخدم الاحتلال الإسرائيلي
هجوم إرهابي يستهدف مجلس عزاء حسيني في عمان
هجوم إرهابي يستهدف مجلس عزاء حسيني في عمان
16 تموز 2024
80 شهيدا في ثلاث مجازر جديدة.. الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة
80 شهيدا في ثلاث مجازر جديدة.. الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة
16 تموز 2024
السيد نصر الله: ما يهم نتنياهو في حرب غزة هو بقائه في السلطة
السيد نصر الله: ما يهم نتنياهو في حرب غزة هو بقائه في السلطة
16 تموز 2024
المسيرة الصامتة سلاح جديد للمقاومة
المسيرة الصامتة سلاح جديد للمقاومة
16 تموز 2024
لأول مرة..الاحتلال يعترف بنقصه الكبير في الدبابات بعد استهدافها في غزة
لأول مرة..الاحتلال يعترف بنقصه الكبير في الدبابات بعد استهدافها في غزة
16 تموز 2024
في اليوم 284 للعوان.. الاحتلال يقتحم طوباس واستشهاد فلسطينيين بقصف مخيم النصيرات
في اليوم 284 للعوان.. الاحتلال يقتحم طوباس واستشهاد فلسطينيين بقصف مخيم النصيرات
16 تموز 2024
كنعاني: "إسرائيل" وداعموها أكبر الخاسرين في الحرب على غزة
كنعاني: "إسرائيل" وداعموها أكبر الخاسرين في الحرب على غزة
15 تموز 2024
مصدر مسؤول: يتوقع عبور 500 ألف زائر أجنبي من زوار الاربعين حدود البلاد
مصدر مسؤول: يتوقع عبور 500 ألف زائر أجنبي من زوار الاربعين حدود البلاد
15 تموز 2024
السوريون يتوجهون صباح اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس الشعب
السوريون يتوجهون صباح اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس الشعب
15 تموز 2024
5 قتلى و 20 إصابة في الصومال بإنفجار سيارة مفخخة في مقهى
5 قتلى و 20 إصابة في الصومال بإنفجار سيارة مفخخة في مقهى
15 تموز 2024
قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين في جنين وطولكرم
قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين في جنين وطولكرم
15 تموز 2024
شهداء وعدد من الإصابات في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة
شهداء وعدد من الإصابات في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة
15 تموز 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الاعتقال الإداري من نصيب الفلسطينيين فقط.. حسب شريعة الغاب الصهيونية!
اقتدار "إيران ومحور المقاومة" في مناظرة بايدن وترامب
المجلس الانتقالي الجنوبي يقدِّم أكبر ميناء في اليمن إلى الإمارات بثمن بخس
إظهار القوة في البحر الأحمر... كيف طرد اليمنيون البارجة "أيزنهاور"؟