أكثر من 20 شهيداً وجريحاً في هجوم إرهابي استهدف مجلس عزاء في سلطنة عمان

ووفقاً للمعلومات الأولية التي كشفت عنها الشرطة العمانية، فقد استشهد 4 من المشاركين في مجلس عزاء أقيم في الحسينية، وأُصيب عددٌ آخر، نتيجة إطلاق نار في محيط المسجد.

وحسب بيان الشرطة، عبر منصة "إكس"، تعاملت مع إطلاق نار في محيط أحد المساجد بمنطقة الوادي الكبير، وتم اتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية للتعامل مع الموقف، وتستكمل إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق.

ووفق التقارير الواردة، فقد استهدف إطلاق نار أبناء الجالية الباكستانية، الذين كانوا يقيمون مجلس عزاء للإمام الحسين في ذكرى عاشوراء، في حسينية الإمام علي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا الهجوم يُعدّ الأول من نوعه في تاريخ سلطنة عمان.

هيئة علماء بيروت تدين الهجوم

وفي السياق، دانت هيئة علماء بيروت الجريمة التي استهدفت المجالس الحسينية في عمان، مؤكدةً أنّ "الإرهاب التكفيري لا همّ له سوى قتل المسلمين في المساجد والمدارس والحسينيات".

وأشارت إلى أنّ "هذه الجماعات لم ترَ هول الإجرام الصهيوني والإبادة الجماعية المستمرة في فلسطين وقطاع غزة"، متساءلةً: "أين كل هذه الجحافل مما يجري على أرض غزة من إبادة غير مسبوقة في تاريخ الصراع مع هذا العدو المتوحش؟".

ودعت الهيئة السلطات المحلية "لملاحقة هؤلاء المجرمين العابثين والمفسدين في أمن البلاد والعباد خدمةً لأعداء الأمة، للمنع من تكرار هذه الأعمال الإرهابية".