الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 16 تموز 2024 ساعة 16:11

حماس تكشف عن تفاصيل 'اجتماع بكين' حول حرب غزة!

حماس تكشف عن تفاصيل
وقال نعيم لوكالة "سبوتنيك"، : "هناك ترتيبات لعقد لقاء فصائلي جماعي نهاية الشهر الجاري في بكين".
 
وأضاف أن "المعلومات التي تتحدث عن عقد لقاء ثنائي منفرد بين حركتي فتح وحماس في بكين غير صحيحة".
 
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي آنذاك: "وصل ممثلون عن حركة فتح وحركة حماس إلى بكين لإجراء حوار عميق وصريح".
 
وأشارت إلى أن الجانبين "اتفقا على مواصلة مسار المحادثات لتحقيق التضامن والوحدة الفلسطينية في وقت قريب".
 
وكان من المفترض عقد الجولة الثانية من الحوار الفلسطيني في 23 يونيو/ حزيران، لكنه تعطل وأُجّل برغبة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حسبما أعلنت فصائل فلسطينية بينها حركة حماس حينها.
 
وتأتي جولات الحوار الفلسطيني في بكين بعيد جولة من الحوار جمعت الفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية موسكو نهاية فبراير/ شباط.
 
وعلى الرغم من أن اللقاء يجمع ما يقارب 14 فصيلا فلسطينيا، فإن الأنظار، بحسب مراقبين، تتجه إلى حركتي "حماس" و"فتح" باعتبارهما طرفي الانقسام، على أمل أن تكون الظروف الحالية والحرب التي يواجهها الشعب الفلسطيني في غزة دافعا للتقارب.
رقم : 1147999
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد الحوثي للسعودية: أَصغي إلى تحذيراتنا.. تصعيدكِ يخدم الاحتلال الإسرائيلي
السيد الحوثي للسعودية: أَصغي إلى تحذيراتنا.. تصعيدكِ يخدم الاحتلال الإسرائيلي
هجوم إرهابي يستهدف مجلس عزاء حسيني في عمان
هجوم إرهابي يستهدف مجلس عزاء حسيني في عمان
16 تموز 2024
80 شهيدا في ثلاث مجازر جديدة.. الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة
80 شهيدا في ثلاث مجازر جديدة.. الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة
16 تموز 2024
السيد نصر الله: ما يهم نتنياهو في حرب غزة هو بقائه في السلطة
السيد نصر الله: ما يهم نتنياهو في حرب غزة هو بقائه في السلطة
16 تموز 2024
المسيرة الصامتة سلاح جديد للمقاومة
المسيرة الصامتة سلاح جديد للمقاومة
16 تموز 2024
لأول مرة..الاحتلال يعترف بنقصه الكبير في الدبابات بعد استهدافها في غزة
لأول مرة..الاحتلال يعترف بنقصه الكبير في الدبابات بعد استهدافها في غزة
16 تموز 2024
في اليوم 284 للعوان.. الاحتلال يقتحم طوباس واستشهاد فلسطينيين بقصف مخيم النصيرات
في اليوم 284 للعوان.. الاحتلال يقتحم طوباس واستشهاد فلسطينيين بقصف مخيم النصيرات
16 تموز 2024
كنعاني: "إسرائيل" وداعموها أكبر الخاسرين في الحرب على غزة
كنعاني: "إسرائيل" وداعموها أكبر الخاسرين في الحرب على غزة
15 تموز 2024
مصدر مسؤول: يتوقع عبور 500 ألف زائر أجنبي من زوار الاربعين حدود البلاد
مصدر مسؤول: يتوقع عبور 500 ألف زائر أجنبي من زوار الاربعين حدود البلاد
15 تموز 2024
السوريون يتوجهون صباح اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس الشعب
السوريون يتوجهون صباح اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس الشعب
15 تموز 2024
5 قتلى و 20 إصابة في الصومال بإنفجار سيارة مفخخة في مقهى
5 قتلى و 20 إصابة في الصومال بإنفجار سيارة مفخخة في مقهى
15 تموز 2024
قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين في جنين وطولكرم
قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين في جنين وطولكرم
15 تموز 2024
شهداء وعدد من الإصابات في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة
شهداء وعدد من الإصابات في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة
15 تموز 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الاعتقال الإداري من نصيب الفلسطينيين فقط.. حسب شريعة الغاب الصهيونية!
اقتدار "إيران ومحور المقاومة" في مناظرة بايدن وترامب
المجلس الانتقالي الجنوبي يقدِّم أكبر ميناء في اليمن إلى الإمارات بثمن بخس
إظهار القوة في البحر الأحمر... كيف طرد اليمنيون البارجة "أيزنهاور"؟