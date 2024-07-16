العراق يعلن استئناف مفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية

ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية عن وزير التجارة العراقي، أثير الغريري، وهو رئيس الفريق العراقي المعني بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية، إعلانه عن بدء الاجتماعات التمهيدية للتفاوض حول انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية بعد توقف استمر لأكثر من 16 عاما.

وأكد مدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية، رياض فاخر الهاشمي: "أن الفرق التفاوضية العراقية بدأت اجتماعاتها التحضيرية في مقر منظمة التجارة العالمية بجنيف، استعدادا للاجتماع الثالث لفريق العمل الخاص بانضمام العراق".

وجاء في بيان وزارة التجارة العراقية أن الاجتماع الرسمي الثالث لفريق العمل، والذي سيرأسه وزير التجارة ممثلا عن العراق "سيشهد استعراض الملفات والوثائق التي أكملتها اللجنة الوطنية المعنية بالانضمام".