المقاومة الاسلامية تنفذ سلسلة عمليلات ضد مواقع وانتشار جيش العدو

اسلام تايمز (لبنان) - نفّذت المقاومة الإسلامية في لبنان، ضمن سياق "دعمها للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة"، عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الإثنين 15-07-2024، وفقًا للآتي: