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الثلاثاء 16 تموز 2024 ساعة 17:47

لندن ترد على تصريحات لنائب ترامب ضد بريطانيا

لندن ترد على تصريحات لنائب ترامب ضد بريطانيا
وقالت ان "بريطانيا ستعمل مع الفائز في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة أيا كان".
 
وقال فانس، الذي اختاره المرشح الجمهوري دونالد ترامب لمنصب نائب الرئيس أمس الاثنين، في مؤتمر عقد في وقت سابق من الشهر بعد فوز حزب العمال البريطاني في انتخابات الرابع من تموز إن بريطانيا "أول دولة إسلامية بالفعل" تمتلك سلاحا نوويا، مما أثار ضحك الجمهور".
 
وأردف قائلا إنه "كان يناقش مع أحد أصدقائه ما هي الدولة التي ستكون أول "دولة إسلامية تمتلك بالفعل سلاحا نوويا"، وفقا لرويترز.
 
وأضاف: "قررنا في النهاية أنها ربما تكون بالفعل بريطانيا منذ أن تولى حزب العمال السلطة"، وهو الحزب الذي يتزعمه رئيس الوزراء كير ستارمر.
 
وقالت راينر لقناة آي.تي.في إن فانس قال "أشياء صادمة كثيرة من قبل"، مضيفة "نحن معنيون بحكم بريطانيا، والعمل أيضا مع حلفائنا الدوليين".
 
وانتقدت عدة شخصيات بارزة في حزب العمال ترامب منذ انتخابه رئيسا لأول مرة في عام 2016. كما انتقد رئيس بلدية لندن صادق خان مقترحاته لتقييد سفر المسلمين إلى الولايات المتحدة.
 
غير أن شخصيات بارزة تسعى إلى مد الجسور في الفترة التي تسبق الانتخابات الأميركية التي ستجرى في نوفمبر لأن استطلاعات الرأي أظهرت أن ترامب في طريقه للفوز.
 
والتقى وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد لامي، الذي شارك عام 2018 في احتجاج ضد زيارة ترامب إلى لندن، في مارس مع فانس، الذي كان من منتقدي ترامب في السابق.
 
وقللت راينر من أهمية انتقاداتها السابقة لترامب، وقالت إن حزب العمال سيكون مختلفا في الحكومة عنه عندما كان في صفوف المعارضة وسيعمل بشكل بناء مع الفائز في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
 
وأضافت "الولايات المتحدة حليف رئيسي لنا، وإذا قرر الشعب الأميركي من هو رئيسه ونائبه، فسنعمل معهما، بالطبع سنفعل ذلك".
رقم : 1148009
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