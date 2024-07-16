شركة كهرباء الكيان الصهيوني: صورايخ حزب الله تحول منصات الغاز لقنبلة موقوتة

وحذر رئيس الشركة، سامي تورغمان، من "صواريخ حزب الله الدقيقة" معتبراً أنّ منصات الغاز يمكن أن تتحول "إلى قنبلة موقوتة"، في حال إصابتها بصواريخ حزب الله.

وكشف تورغمان عن خطة حكومة الاحتلال، في وقف إنتاج الغاز وتفريغ المنصات، معتبراً أنها تجعل شبكة الأنابيب "غير ذات أهمية".

وتطرق إلى سيناريو الظلام في حال استهدفت المقاومة في لبنان، محطات إنتاج ونقل الكهرباء، ودعا إلى افتراض حصول ضرر يؤدي إلى "حالات انقطاع كهرباء محلية، وأيضاً إلى حالات انقطاع كهرباء إقليمية".

من جهتها، حذّرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، من خسارة منصات الغاز، التي تعتبر المصدر الأساس والأكبر لانتاج الكهرباء في "إسرائيل"، بنسبة تصل إلى ما يقارب الـ70%، مقارنةً بالفحم، والمازوت، والطاقة الشمسية، وطاقات متجددة أخرى.

وتشمل المناورة إدارة مؤسسة الكهرباء، وقيادة الجبهة الداخلية، ومصلحة الطوارئ القومية، والشرطة الإسرائيلية وهيئات إضافية، وتهدف إلى التدرب على ترميم التيار الكهربائي، ومواقع إنتاج الكهرباء، والأعطال التي تصيب الشبكة الكهربائية، في حالة الحرب.

يُذكر أن مدير عام شركة "نوغا" للكهرباء شاؤول غولدشتاين، قال في مؤتمر لمعهد أبحاث "الأمن القومي"، إنّه "بعد 72 ساعة من دون كهرباء في إسرائيل، سيكون من المستحيل العيش فيها"، مضيفاً: "نحن لسنا في وضع جيد، ولسنا مستعدين لحرب حقيقية"، ممّا أثار عاصفة في قطاع الطاقة الإسرائيلي.

إضافة على ذلك، حذّر وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين في حديث لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، من أن منشآت الطاقة في "إسرائيل" مهددة في حال اندلاع حرب واسعة مع حزب الله، على اعتبار أنّها مواقع استراتيجية.