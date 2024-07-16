بدعم سعودي.. صهر ترامب يستحوذ على حصة بإحدى أكبر الشركات المالية في "إسرائيل"

وفي التفاصيل، اشترت شركة "أفينيتي بارتنرز" التابعة لكوشنر، حصّة بقيمة 128.5 مليون دولار في شركة الخدمات المالية الإسرائيلية "فينيكس هولدينغز"، بما يُمثل الصفقة الثانية في "إسرائيل" التي تبرمها شركة الملكية الخاصة المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي في أقل من عام.

شركة "أفينيتي بارتنرز"، التي تتخذ من ميامي مقراً لها، ستشتري حصّة تبلغ 4.95% في "فينيكس" من شركتي "سنتربريدغ بارتنرز" و"غالاتين بوينت كابيتال"، وفقاً لبيان صدر اليوم الثلاثاء. كما وافقت "أفينيتي" أيضاً على الاستحواذ على حصّة إضافية تبلغ 4.95%، لكنها لا تزال رهن موافقة الهيئة التنظيمية الإسرائيلية.

وتأتي عملية البيع بعد أقل من عام من إلغاء تحالف يضم صناديق استثمار في أبوظبي، بقيادة "أبوظبي القابضة" (ADQ)، صفقةً كان مخططاً لها لشراء حصة مسيطرة في "فينكس". وسبق لشركة "أفينيتي" أن استثمرت في "إسرائيل"، حيث اشترت حصة في قسم السيارات والائتمان التابع لشركة "إس شلومو هولدينغز" في أيلول/سبتمبر الماضي.

وكوشنر صهر ترامب، لعب دوراً محورياً في اتفاقيات "أبراهام" التي أدّت إلى تطبيع العلاقات بين "إسرائيل" وبعض الدول العربية في عام 2020.

وأسس كوشنر شركة "أفينيتي" التي تمتلك أصولاً تزيد عن 3 مليارات دولار، بعد مغادرته منصب كبير المستشارين خلال ولاية ترامب وحصلت شركته على دعم من مستثمرين في الشرق الأوسط، بما في ذلك نحو 2 مليار دولار من صندوق الاستثمارات العامة السعودي وذلك بعد أن بنى علاقات وثيقة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والذي يرأس الصندوق.

واستثمر كوشنير، المدعوم بأموالٍ سعودية، للمرّة الأولى في كيان الاحتلال في أيلول/سبتمبر 2023، في شركة "مجموعة شلومو" الإسرائيلية التي تعمل في مجال السيارات والائتمان.