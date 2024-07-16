مجزرة جديدة في خان يونس.. أكثر من 31 شهيداً باستهداف المدنيين في المواصي والنصيرات

وقالت مواقع فلسطينية إنّ طائرات الاحتلال قصفت سيارة في شارع العطار في مواصي خان يونس في منطقةٍ مُكتظّة بالنازحين، ما أدّى إلى ارتقاء 17 شهيداً منهم أطفال ونساء، وإصابة آخرين بجروح.

ووصل عدد من الإصابات إلى مستشفى ناصر الطبي من جرّاء مجزرة الاحتلال غرب خان يونس.

وكان 14 شهيداً على الأقل ارتقوا، وأصيب العشرات، من جرّاء استهداف مدرسة الرازي التابعة لوكالة "الأونروا" في مخيم النصيرات وسط قطاع غزّة في وقت سابق اليوم، استقبل مستشفى العودة منهم 7 شهداء و48 جريحاً.

ويُواصل الاحتلال ارتكاب المجازر ضد النازحين في المواصي التي أعلنها منطقة إنسانية في تأكيده كذبه وإصراره على المضي في جريمة الإبادة الجماعية.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي، خلال الساعات الـ 24 الماضية، مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 49 شهيداً و69 إصابة، وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 38713 شهيداً و89166 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.