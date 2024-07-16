إردوغان: الفلسطينيون يدافعون ببسالة عن أرضهم

وقال إردوغان للصحفيين ،عقب اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة أنقرة، اليوم الثلاثاء، إن "تركيا ليست دولة تدير ظهرها للشرق من أجل الغرب، أو تدير ظهرها للغرب من أجل الشرق" مؤكداً أن كلاهما مهم بالنسبة لتركيا.

كذلك، عبّر عن رفضه كافة محاولات التعاون مع "إسرائيل" تحت إطار حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إضافة إلى معارضة "جميع مبادرات الناتو الداعمة لإسرائيل بسبب جرائم الحرب التي ترتكبها".

وأشار إلى أنه أعرب عن هذا القلق خلال قمة زعماء "الناتو" في واشنطن، الأسبوع الماضي، مضيفاً أن موقف تركيا "لن يتغير إلا إذا أوقفت إسرائيل مجازرها واحتلالها وسياسات الإبادة الجماعية في غزة".

وجدّد إردوغان دعمه للفلسطينيين "الذين يواصلون الدفاع البطولي عن أرضهم، على الرغم من أن إسرائيل قتلت ما يقارب الـ40 ألف فلسطيني" معتبراً أن "إسرائيل لا تستطيع كسر روح المقاومة الفلسطينية".

وقال إردوغان في مؤتمر صحفي في واشنطن بعد قمة زعماء "الناتو": "ليس من الممكن للإدارة الإسرائيلية، التي دهست القيم الأساسية لتحالفنا، أن تواصل علاقة الشراكة مع الناتو".

وكان إردوغان حذّر، على هامش قمة الناتو في 12 تموز/يوليو في العاصمة واشنطن، من سياسات حكومة بنيامين نتنياهو "التوسعية والمتهورة" موضحاً أنها "تُعرّض أمن المنطقة بأسرها للخطر".

و لفت خلال محادثاته على هامش القمة، إلى الإنتباه إلى "الفظائع" الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصةً في غزة.