"أونروا": 70% من مدارس الوكالة جرى استهدافها منذ بدء الحرب في غزة

وأضافت "الأونروا" أنّ أكثر من 95% من هذه المدارس، "استخدمت كملاجئ حين استهدفها القصف الإسرائيلي".

وتابعت أنّ 539 شخصاً استشهدوا، وهم يحتمون في مرافق "الأونروا"، منذ بداية حرب "إسرائيل" على غزة، قبل أشهر.

وفي وقتٍ سابق، أكّد المفوض العام لوكالة "أونروا"، فيليب لازاريني، ضرورة أنّ تتوقف "الهجمات الشنيعة على موظفي الغوث في قطاع غزّة، وعلى مرافقها وعملياتها".

كما أكّدت "الأونروا"، أنّ أكثر من 76% من مدارس قطاع غزّة بحاجة إلى إعادة بناء أو تأهيل بشكلٍ كبير لتتمكّن من العمل مجدداً.

ويتعمّد الاحتلال الإسرائيلي قصف المدارس في قطاع غزّة، على الرغم من أنها تؤوي آلاف النازحين المدنيين، الأمر الذي يؤدي إلى مجازر بحقهم، وإلى تدميرٍ ممنهج للحياة التعليمية في القطاع.