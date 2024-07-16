رسميًا.. ماكرون يقبل إستقالة الحكومة الفرنسية

اسلام تايمز (فرنسا) - أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم عن قبول رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون استقالة الحكومة الفرنسية، وطلب من رئيس الوزراء غابرييل أتال أن يرأس حكومة تصريف أعمال في الوقت الحالي.