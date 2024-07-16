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الثلاثاء 16 تموز 2024 ساعة 20:35
رسميًا.. ماكرون يقبل إستقالة الحكومة الفرنسية
وستبقى الحكومة الفرنسية الحالية في منصبها المؤقت حتى تشكيل حكومة رئاسية جديدة.
رقم :
1148065
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