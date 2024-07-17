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الأربعاء 17 تموز 2024 ساعة 14:16

بريطانيا: شرطة لندن تحاصر مجموعة شبابية متضامنة مع غزة

بريطانيا: شرطة لندن تحاصر مجموعة شبابية متضامنة مع غزة
ومنعت الشرطة البريطانية المجموعة المتضامنة مع غزة من التقدم نحو البرلمان البريطاني.
 
واعتقلت الشرطة البريطانية عدداً من المتضامنين مع فلسطين أثناء خطاب الملك لافتتاح البرلمان البريطاني.
 
وتشهد بريطانيا تظاهرات حاشدة نصرةً لغزة، منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين، كما يطالب المشاركون بوقف العدوان المستمر منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
 
وبعد يوم واحد على تشكيل الحكومة البريطانية الجديدة بقيادة حزب العمال، خرجت في لندن مظاهرة تضامناً مع غزة ولمطالبة الحكومة البريطانية الجديدة بقيادة كير ستارمر بتبني موقف لوقف إطلاق النار.
 
وشارك في المظاهرة قرابة مائة ألف متظاهر طالبوا بوقف تصدير السلاح إلى "إسرائيل" ووقف دعمها دبلوماسياً.
رقم : 1148177
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