تركيا تدعو إلى التعامل بإيجابية مع المرونة التي أبدتها حماس

جاء ذلك خلال اتصال أجراه وزير الخارجية مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، حيث بحثا آخر التطورات والمستجدات الميدانية والسياسية المتعلقة بالحرب الجارية على غزة وسير المفاوضات غير المباشرة.

ووضع رئيس حركة حماس، الوزير التركي، في صورة المجازر اليومية التي بات يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة، وقال "نحن تعاملنا بشكلٍ إيجابي مع المقترحات التي نقلها الوسطاء، غير أن الاحتلال يتهرب من نتائج الاستحقاق المطلوب، ولا يريد الوصول إلى اتفاق ينهي فيه حربه وعدوانه على قطاع غزة".

وأشاد هنية بالموقف التركي من المجازر التي يرتكبها الاحتلال، داعياً إلى ممارسة المزيد من الضغط على الاحتلال لمساندة الشعب الفلسطيني، وإلزامه بوقف جرائمه وعدوانه وحربه على الفلسطينيين.

من جانبه، استنكر وزير الخارجية التركي، نهج "إسرائيل" المتواصل في المجازر، وخاصة مجزرتي خان يونس والشاطئ، مؤكّداً ضرورة وقف هذه المجازر فوراً.

كذلك، قال الوزير التركي إنّ بلاده لن تترك قطاع غزّة، وتقف إلى جانبه، مشدداً على ضرورة إدخال المساعدات بشكلٍ فوري للفلسطينيين في القطاع.