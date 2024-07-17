الصومال يحبط عملية تهريب أسلحة من إثيوبيا

وقالت الوزارة في بيانٍ لها إنّه "عندما استولت القوات الأمنية على الأسلحة، اعترضتها المليشيات المسلحة العشائرية، ما أدّى إلى سقوط بعض الأسلحة في أيدي المليشيات"، مؤكدةً أنّ "تجارة الأسلحة غير المشروعة تُمثّل فرصةً للجماعات الإرهابية، و تلعب دوراً في تأجيج الصراعات العشائرية".

وأسفت الحكومة الصومالية للعمل الفظيع الذي ارتكبه رجال المليشيات الذين هاجموا القوات الأمنية أثناء أداء واجبهم الوطني، وهي عازمة على إعادة الأسلحة واتخاذ إجراءات صارمة ضد أيّ شخصٍ مُتورّط في هذا العمل.

كما أصدرت الحكومة الفيدرالية تعليماتٍ لشيوخ العشائر والسكان المحليين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في عمليات إعادة الأسلحة، معربةً عن تعازيها للأشخاص المتضررين من أعمال العنف التي سببتها المليشيات المسلحة.