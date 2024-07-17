بكين وموسكو تطلقان مناورات مشتركة في بحر الصين الجنوبي

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنّ مراسم انطلاق التدريب البحري الروسي - الصيني "التعاون البحري 2024" أقيمت في ميناء تشانجيانغ الصيني.

وأضافت أنه خلال المناورات البحرية من المقرر أن تجري طواقم سفن تابعة للأسطول الروسي في المحيط الهادي وبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني تدريبات مشتركة للدفاع الجوي وتدريبات مضادة للغواصات بمشاركة طائرات العمليات المضادة للغواصات التابعة للجيش الصيني.

بدورها، قالت صحيفة "غلوبال تايمز" التابعة للحكومة الصينية نقلاً عن بحرية الجيش الصيني إنّ كلاً من البلدين سينشر 3 سفن على الأقل للمشاركة في التدريبات التي تستمر 3 أيام.

وأشارت وسائل إعلام رسمية روسية وصينية إلى أنّ البلدين يعززان العلاقات العسكرية والتجارية في السنوات القليلة الماضية بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كل منهما.

وتمتلك روسيا والصين أضخم أسطولين حربيين في العالم، وفقاً لإحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأميركي لعام 2024، ويتجاوز إجمالي ما تملكه الدولتان من وحدات بحرية 1500 وحدة.

ولطالما أكدتا موسكو وبكين أن أنشطتهما البحرية لا تستهدف أيّ دولة أخرى، بل تعملان على تعزيز القدرات القتالية وردع عوامل الأمن غير المستقرة في المنطقة.