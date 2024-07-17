مكارثي: أطفال غزة لن يكونوا آمنين وتفكيري مع 'الإسرائيليين'

وعن خطة الجمهوريين لوقف العدوان الصهيوني على غزة، قال مكارثي، الذي حصل على تبرعات من مجموعات مؤيدة لإسرائيل في انتخابات الكونغرس الأميركي في 2018: "أفكر في الأميركيين الخمسة الذين ما زالوا محتجزين ، وأفكر في المستوطنة التي كنت فيها قبل بضعة أشهر فقط وجرى اجتياحها في 7 أكتوبر الماضي، وتفكيري مع الأطفال الإسرائيليين هناك"حسب تعبيره.

وفي رده على سؤال " بشأن قتل الأطفال الأبرياء في القطاع، ادعى مكارثي: "نعم، حماس هي التي تسببت في هذا الوضع، وإلى أن تنتهي حماس، اعتقد أنهم لن يكونوا آمنين حسب زعمه".

وبحسب آخر تحديث نشره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، يوم الاثنين، فقد أسفرت الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة عن استشهاد 16 ألفا و122 طفلاً و10 آلاف و645 امرأة، من مجمل 38664 شهيداً في قطاع غزة.