الملك تشارلز يكشف الخطوط العامة لسياسة حكومة بريطانيا

وأضاف في خطاب ألقاه لاستعراض الخطوط العامة لسياسة الحكومة البريطانية أن "الحكومة ستعمل على تحقيق السلام في الشرق الأوسط وتنفيذ حل الدولتين وضمان أمن إسرائيل".

وأكد أن الحكومة البريطانية ستعمل على مواجهة التحديات المتعلقة بالمناخ، مشيرا إلى أن برنامجها سيعزز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

ولفت إلى أن "الحكومة ستحظر الممارسات الاستغلالية وانتهاك الحقوق العمالية، وستعمل على إجراء إصلاحات اقتصادية وتحقيق النمو المستدام ".

وألقى الملك تشارلز خطابه الملكي الثاني، الأربعاء، بمناسبة الافتتاح الرسمي للبرلمان وهو الوقت الذي يبدأ فيه عام برلماني جديد، مما يمنح الحكومة الفرصة لوضع خططها للأشهر المقبلة.