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الأربعاء 17 تموز 2024 ساعة 21:19

العراق: المقاومة الإسلامية تضرب هدفاً حيوياً للاحتلال في "إيلات"

العراق: المقاومة الإسلامية تضرب هدفاً حيوياً للاحتلال في "إيلات"
وأكدت المقاومة الإسلامية، في بيانٍ مقتضب، أنّ هذه العملية تأتي نصرةً لقطاع غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضدّ الفلسطينيين، من أطفال ونساء وشيوخ، متوعّدةً بالاستمرار في "دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".
 
ونشرت المقاومة العراقية مشاهد توثّق تجهيزها المسيّرات التي تستهدف بها "إيلات"، وأظهرت المقاطع المصوّرة الأمين العام لحركة النجباء، الشيخ أكرم الكعبي، مشاركاً في التجهيزات. 
 
وفي آخر عملياتها المعلَنة، قبل استهداف "إيلات"، كانت المقاومة الإسلامية في العراق قد أعلنت، مهاجمتها قاعدة "معاليم" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر. 
 
يُذكر أنّ المقاومة الإسلامية في العراق تواصل تنفيذها عملياتٍ تضرب من خلالها أهدافاً تابعة لكيان الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستهدفةً في المرحلة الثانية، بصورة خاصة، موانئ الاحتلال.
 
وضمن سياسة التعتيم عن حجم خسائره، والتي يتّبعها في التعامل مع الاستهدافات والعمليات التي تنطلق من مختلف جبهات إسناد غزة ومقاومتها، لم يسمح الاحتلال الإسرائيلي بنشر معلومات بشأن عمليات المقاومة الإسلامية العراقية.
رقم : 1148242
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