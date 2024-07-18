نجل نتنياهو يشن هجوما عنيفا على دولة خليجية والأخيرة ترد

وخلال محاضرة ألقاها في مدينة ميامي الأمريكية حيث يقيم حاليا، ادعى يائير نتنياهو إن قطر تحظى بمعاملة "السجادة الحمراء في واشنطن ونيويورك، على الرغم من أنها تتبع إيران في قائمة أكبر الدول الراعية للإرهاب"حسب زعمه.



ولفت إلى أن "الدوحة هي الراعي الأول للجامعات الأمريكية"، ملمحا إلى "وجود صلة بين قطر والاحتجاجات الأخيرة المناهضة لإسرائيل في الجامعات الأمريكية".



كما انتقد نتنياهو "المنظمات اليسارية المتطرفة ومنها منظمات (جورج) سوروس التي تمول وتنظم أعمال الشغب ضد إسرائيل" حسب تعبيره.



وردا على ذلك، قال دبلوماسي قطري لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية إن تصريحات يائير نتنياهو "منسوخة من نقاط حوار الجماعات المتطرفة المعادية لأي حل سلمي للصراع في غزة".



وشدد على أن "هذه الادعاءات الكاذبة لن تخفف الضغط عن الذين يفضلون مواصلة الحرب وأن اتهاماته لقطر بأنها أكبر مانح للجامعات الأمريكية باطلة أيضا".



وتابع: "في الواقع، هذه المدفوعات ليست تبرعات. وهي تغطي تكاليف فروع الجامعات الأمريكية في قطر".



وأكد الدبلوماسي أن "قطر ليس لها علاقة بالاحتجاجات الأخيرة في الجامعات الأمريكية"، محذرا من أن تصريحات نجل نتنياهو "غير مسؤولة، خاصة في هذا الوقت الحساس من المفاوضات. لا يمكنهم إلا زيادة تعقيد الأمور".