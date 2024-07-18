الصفحة الرئيسية
0
الخميس 18 تموز 2024 ساعة 08:17

الصين تجدد دعمها قيام دولة فلسطينية مستقلة ومطالبتها بوقف العدوان على غزة

الصين تجدد دعمها قيام دولة فلسطينية مستقلة ومطالبتها بوقف العدوان على غزة
وذكرت وكالة شينخوا أن فو تسونغ مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة سلط في مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط الضوء على الوضع المتردي في قطاع غزة الذي يعاني من عدوان مستمر وأزمة إنسانية حادة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38 ألف فلسطيني.

وقال: “يتعين على المجتمع الدولي أن يوحد كل جهوده لتعزيز وقف إطلاق النار من أجل إنقاذ الأرواح، والتخفيف من الكارثة المستمرة دون تأخير”، مبيناً أن إعلان واشنطن “إغلاق الرصيف العائم أظهر مرة أخرى أن طرق النقل البري هي الوسيلة الأكثر فعالية لتوسيع وصول المساعدات الإنسانية”، مطالباً سلطات الاحتلال الإسرائيلي برفع الحصار الذي تفرضه على القطاع، وفتح جميع المعابر البرية لضمان التسليم السريع والآمن للمساعدات الإنسانية.

كما أدان الهجمات الإسرائيلية على الوكالات الإنسانية وموظفيها، مطالباً بإجراء تحقيقات شاملة وإحقاق المساءلة.

وأكد تسونغ مجدداً دعم الصين الثابت لإقامة دولة فلسطين المستقلة، مشدداً في هذا الصدد على أهمية احترام إرادة الشعب الفلسطيني، وداعياً إلى عقد مؤتمر دولي للسلام أكبر حجماً وأكثر موثوقية لوضع جدول زمني ملموس لتحقيق هذه الغاية.
رقم : 1148314
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مسؤول صهيوني: "إسرائيل" تنهار وأفكر بالهجرة إلى هذا البلد
مسؤول صهيوني: "إسرائيل" تنهار وأفكر بالهجرة إلى هذا البلد
بيان السيد السيستاني بشأن الاعتداء على مشاركي عزاء الحسين (ع) بمسقط
بيان السيد السيستاني بشأن الاعتداء على مشاركي عزاء الحسين (ع) بمسقط
18 تموز 2024
الصين تجدد دعمها قيام دولة فلسطينية مستقلة ومطالبتها بوقف العدوان على غزة
الصين تجدد دعمها قيام دولة فلسطينية مستقلة ومطالبتها بوقف العدوان على غزة
18 تموز 2024
"وول ستريت جورنال": “إسرائيل” قصفت النصيرات بـ 8 أطنان من القنابل
"وول ستريت جورنال": “إسرائيل” قصفت النصيرات بـ 8 أطنان من القنابل
18 تموز 2024
أمين عام الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في غزة وصمة عار أخلاقية علينا جميعا
أمين عام الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في غزة وصمة عار أخلاقية علينا جميعا
18 تموز 2024
العدوان الأمريكي البريطاني يعاود استهداف الحديدة
العدوان الأمريكي البريطاني يعاود استهداف الحديدة
18 تموز 2024
السيد نصر الله للاحتلال: إذا دخلتم لبنان لن يبقى لديكم دبابات
السيد نصر الله للاحتلال: إذا دخلتم لبنان لن يبقى لديكم دبابات
17 تموز 2024
تحذيرات قائد "أنصار الله" للسعودية.. العين بالعين وسنرد بالمثل
تحذيرات قائد "أنصار الله" للسعودية.. العين بالعين وسنرد بالمثل
17 تموز 2024
مجزرة خان يونس..رد إسرائيلي دموي على الإخفاق العسكري
مجزرة خان يونس..رد إسرائيلي دموي على الإخفاق العسكري
17 تموز 2024
دخول "أنصار الله" إلى المعادلات السياسية للمنطقة عبر بوابة بغداد
دخول "أنصار الله" إلى المعادلات السياسية للمنطقة عبر بوابة بغداد
17 تموز 2024
"عقد الغاز الإيراني الروسي"... ثورة في استراتيجيات الطاقة في المنطقة
"عقد الغاز الإيراني الروسي"... ثورة في استراتيجيات الطاقة في المنطقة
17 تموز 2024
السيد الحوثي للسعودية: أَصغي إلى تحذيراتنا.. تصعيدكِ يخدم الاحتلال الإسرائيلي
السيد الحوثي للسعودية: أَصغي إلى تحذيراتنا.. تصعيدكِ يخدم الاحتلال الإسرائيلي
16 تموز 2024
هجوم إرهابي يستهدف مجلس عزاء حسيني في عمان
هجوم إرهابي يستهدف مجلس عزاء حسيني في عمان
16 تموز 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السيد نصر الله للاحتلال: إذا دخلتم لبنان لن يبقى لديكم دبابات
تحذيرات قائد "أنصار الله" للسعودية.. العين بالعين وسنرد بالمثل
مجزرة خان يونس..رد إسرائيلي دموي على الإخفاق العسكري
دخول "أنصار الله" إلى المعادلات السياسية للمنطقة عبر بوابة بغداد