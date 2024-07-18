الصين تجدد دعمها قيام دولة فلسطينية مستقلة ومطالبتها بوقف العدوان على غزة

وذكرت وكالة شينخوا أن فو تسونغ مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة سلط في مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط الضوء على الوضع المتردي في قطاع غزة الذي يعاني من عدوان مستمر وأزمة إنسانية حادة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38 ألف فلسطيني.



وقال: “يتعين على المجتمع الدولي أن يوحد كل جهوده لتعزيز وقف إطلاق النار من أجل إنقاذ الأرواح، والتخفيف من الكارثة المستمرة دون تأخير”، مبيناً أن إعلان واشنطن “إغلاق الرصيف العائم أظهر مرة أخرى أن طرق النقل البري هي الوسيلة الأكثر فعالية لتوسيع وصول المساعدات الإنسانية”، مطالباً سلطات الاحتلال الإسرائيلي برفع الحصار الذي تفرضه على القطاع، وفتح جميع المعابر البرية لضمان التسليم السريع والآمن للمساعدات الإنسانية.



كما أدان الهجمات الإسرائيلية على الوكالات الإنسانية وموظفيها، مطالباً بإجراء تحقيقات شاملة وإحقاق المساءلة.



وأكد تسونغ مجدداً دعم الصين الثابت لإقامة دولة فلسطين المستقلة، مشدداً في هذا الصدد على أهمية احترام إرادة الشعب الفلسطيني، وداعياً إلى عقد مؤتمر دولي للسلام أكبر حجماً وأكثر موثوقية لوضع جدول زمني ملموس لتحقيق هذه الغاية.