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الخميس 18 تموز 2024 ساعة 09:07

بيان السيد السيستاني بشأن الاعتداء على مشاركي عزاء الحسين (ع) بمسقط

بيان السيد السيستاني بشأن الاعتداء على مشاركي عزاء الحسين (ع) بمسقط
وأعلنت شرطة عمان السلطانية ان الهجوم الارهابي الذي وقع مساء الاثنين الماضي في مسقط أسفر عن استشهاد 6 أشخاص ومقتل الجناة الثلاثة إضافة إلى إصابة 28 شخصًا من جنسيات مختلفة بينهم 4 أشخاص من رجال الشرطة ومنتسبي هيئة الدفاع المدني والإسعاف.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، عبر قناته على تليجرام، مسؤوليته عن الهجوم على المشاركين في عزاء الامام الحسين (ع ) في مسقط.

قال مكتب المرجع السيستاني في بيان تلقته "موقع قناة العالم الاخبارية"، جاء فيه:

"فضيلة العلامة الجليل الشيخ احسان اللواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعظم الله اجوركم واجورنا بمصاب سيد الشهداء ابي عبد الله الحسين واهل بيته واصحابه (صلوات الله عليهم اجمعين).

تلقينا ببالغ الأسى والاسف نبأ الاعتداء الاثم الذي استهدف تجمعاً لإخواننا المؤمنين المشاركين في عزاء سيد شباب الجنة (عليه السلام) في بلدكم، وإذا ندين هذا الحادث الإرهابي ونعزيكم وذوي الشهداء الكرام والمؤمنين عامة بالمصاب الجلل.

نسأل الله تعالى ان يتغمد الشهداء بواسع رحمته ورضوانه ويمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل ويديم على بلدكم الكريم الامن والاستقرار".

هذا هو نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة العلامة الجليل الشيخ احسان اللواتي دامت تأييداته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واعظم الله اجوركم واجورنا بمصاب سيد الشهداء ابي عبد الله الحسين واهل بيته واصحابه (صلوات الله عليهم اجمعين).

وبعد: فقد تلقينا ببالغ الاسى والاسف نبأ الاعتداء الاثم الذي استهدف تجمعا لأخواننا المؤمنين المشاركين في عزاء سيد شباب اهل الجنة (عليه السلام) في بلدكم العزيز.

وإذ ندين هذا الحادث الإرهابي ونعزيكم وذوي الشهداء الكرام والمؤمنين عامة بالمصاب الجلل نسأل الله تعالى ان يتغمد الشهداء بواسع رحمته ورضوانه ويمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل ويديم على بلدكم الكريم الامن والاستقرار انه سميع مجيب.

مكتب السيد السيستاني – النجف الاشرف
10 المحرم الحرام 1446هـ
رقم : 1148319
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