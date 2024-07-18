الصفحة الرئيسية
0
الخميس 18 تموز 2024 ساعة 10:34

سلطات الاحتلال تسرح نصف العاملين في ميناء أم الرشراش.. والسبب

سلطات الاحتلال تسرح نصف العاملين في ميناء أم الرشراش.. والسبب
وأبلغ رئيس الميناء منتحلة صفة وزيرة النقل في سلطات كيان الاحتلال بقوله: نحن في وضع حرج وسنقوم بتسريح نصف العاملين بعد توقف الميناء منذ 8 أشهر بسبب الهجمات في البحر الأحمر.

وأقرت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الصهيونية، الأربعاء، أن ميناء أم الرشراش "إيلات" مغلق بشكل شبه كامل منذ ثمانية أشهر، منذ أن بدأت القوات المسلحة بفرض الحظر على الملاحة الصهيونية عبر البحر الأحمر”.

وأشارت إلى أنه في العامين السابقين لشن العدوان الصهيوني على غزة ، كان الميناء نقطة الدخول الرئيسية للسيارات إلى الكيان، موضحة أنه العام 2023 شهد وصول 150 ألف سيارة عبر ميناء “إيلات”، بينما لم تصل أي سيارة عبر الميناء في عام 2024.

وأوضحت الصحيفة أن منتحل صفة رئيس مجلس إدارة الميناء ومالكه، “آفي هورميرو”، وجه رسالة إلى وزيرة المواصلات في حكومة العدو “يري ريغيف”، طالب فيها بعقد اجتماع “عاجل” بشأن الميناء الذي قاله إنه في “وضع حرج”.

واشتكى “هورميرو” أنه وبسبب العدوان على غزة وفي ظل إغلاق الممر الملاحي في باب المندب، فإنه وشركائه كأصحاب الشركة يتحملون عبء النفقات الهائلة لاستمرار أعمال الصيانة المستمرة للميناء ودفع أجور الموظفين خلال الأشهر الثمانية الماضية. مضيفا “نعتقد أنه لا توجد أي شركة أعمال تواجه هذا النوع من التحدي كما نواجهه حتى يومنا هذا”.

وكان موقع "WorldCargo" المعني بأخبار الشحن العالمي، قد كشف عن إعلان ميناء "إيلات" أمر الرشراش إفلاسه بسبب انعدام النشاط التجاري، نتيجة الهجمات التي تشنها القوات المسلحة اليمنية على السفن الصهيونية والمرتبطة بكيان الاحتلال في البحار العربية.

وردا على العدوان وحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطينية في غزة على يد قوات الاحتلال الصهيوني منذ السابع من أكتوبر الفائت، فرضت القوات المسلحة اليمني حظرا ملاحيا على موانئ كيان العدو الصهيوني. وعلى الرغم من التحالف الأمريكي وعسكرة البحر الأحمر والعدوان على اليمن منذ نهاية ديسمبر الفائت، إلا أن ذلك التحالف لم ينجح في كسر الحظر اليمني على السفن الصهيونية وهاهي الموانئ الصهيونية تعلن إفلاسها وتغلق أبوابها وتسرح عمالها.
رقم : 1148332
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مسؤول صهيوني: "إسرائيل" تنهار وأفكر بالهجرة إلى هذا البلد
مسؤول صهيوني: "إسرائيل" تنهار وأفكر بالهجرة إلى هذا البلد
بيان السيد السيستاني بشأن الاعتداء على مشاركي عزاء الحسين (ع) بمسقط
بيان السيد السيستاني بشأن الاعتداء على مشاركي عزاء الحسين (ع) بمسقط
18 تموز 2024
الصين تجدد دعمها قيام دولة فلسطينية مستقلة ومطالبتها بوقف العدوان على غزة
الصين تجدد دعمها قيام دولة فلسطينية مستقلة ومطالبتها بوقف العدوان على غزة
18 تموز 2024
"وول ستريت جورنال": “إسرائيل” قصفت النصيرات بـ 8 أطنان من القنابل
"وول ستريت جورنال": “إسرائيل” قصفت النصيرات بـ 8 أطنان من القنابل
18 تموز 2024
أمين عام الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في غزة وصمة عار أخلاقية علينا جميعا
أمين عام الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في غزة وصمة عار أخلاقية علينا جميعا
18 تموز 2024
العدوان الأمريكي البريطاني يعاود استهداف الحديدة
العدوان الأمريكي البريطاني يعاود استهداف الحديدة
18 تموز 2024
السيد نصر الله للاحتلال: إذا دخلتم لبنان لن يبقى لديكم دبابات
السيد نصر الله للاحتلال: إذا دخلتم لبنان لن يبقى لديكم دبابات
17 تموز 2024
تحذيرات قائد "أنصار الله" للسعودية.. العين بالعين وسنرد بالمثل
تحذيرات قائد "أنصار الله" للسعودية.. العين بالعين وسنرد بالمثل
17 تموز 2024
مجزرة خان يونس..رد إسرائيلي دموي على الإخفاق العسكري
مجزرة خان يونس..رد إسرائيلي دموي على الإخفاق العسكري
17 تموز 2024
دخول "أنصار الله" إلى المعادلات السياسية للمنطقة عبر بوابة بغداد
دخول "أنصار الله" إلى المعادلات السياسية للمنطقة عبر بوابة بغداد
17 تموز 2024
"عقد الغاز الإيراني الروسي"... ثورة في استراتيجيات الطاقة في المنطقة
"عقد الغاز الإيراني الروسي"... ثورة في استراتيجيات الطاقة في المنطقة
17 تموز 2024
السيد الحوثي للسعودية: أَصغي إلى تحذيراتنا.. تصعيدكِ يخدم الاحتلال الإسرائيلي
السيد الحوثي للسعودية: أَصغي إلى تحذيراتنا.. تصعيدكِ يخدم الاحتلال الإسرائيلي
16 تموز 2024
هجوم إرهابي يستهدف مجلس عزاء حسيني في عمان
هجوم إرهابي يستهدف مجلس عزاء حسيني في عمان
16 تموز 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السيد نصر الله للاحتلال: إذا دخلتم لبنان لن يبقى لديكم دبابات
تحذيرات قائد "أنصار الله" للسعودية.. العين بالعين وسنرد بالمثل
مجزرة خان يونس..رد إسرائيلي دموي على الإخفاق العسكري
دخول "أنصار الله" إلى المعادلات السياسية للمنطقة عبر بوابة بغداد