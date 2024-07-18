قائد الثورة يستقبل اعضاء مجلس الشورى الاسلامي الاحد المقبل

واضاف سليمي في تصريح ادلى به لمراسل ارنا ان الجلسة العلنية للمجلس ستنتهي يوم الاحد المقبل أسرع من الموعد المحدد، على ان يلتقي النواب، قائد الثورة الاسلامية.