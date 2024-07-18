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الخميس 18 تموز 2024 ساعة 10:36
قائد الثورة يستقبل اعضاء مجلس الشورى الاسلامي الاحد المقبل
واضاف سليمي في تصريح ادلى به لمراسل ارنا ان الجلسة العلنية للمجلس ستنتهي يوم الاحد المقبل أسرع من الموعد المحدد، على ان يلتقي النواب، قائد الثورة الاسلامية.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1148334
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