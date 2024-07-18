الصفحة الرئيسية
0
الخميس 18 تموز 2024 ساعة 10:52

مسؤول دولي: أكثر من ألف اعتداء إسرائيلي على المنشآت الصحية في قطاع غزة

مسؤول دولي: أكثر من ألف اعتداء إسرائيلي على المنشآت الصحية في قطاع غزة
ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن بيبيركورن قوله للصحفيين: “ليس هناك حالياً مستشفيات عاملة في مدينة رفح الواقعة جنوب القطاع في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الأخير على المدينة”، موضحاً أن عدد الأسرة في المستشفيات انخفض بشكل كبير من 3500 سرير قبل بداية العدوان على القطاع إلى 1400 سرير فقط اليوم، بينها 600 سرير تؤمنها مستشفيات ميدانية أي أن هناك فقط 800 سرير في غزة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 2.2 مليون نسمة.

وشدد بيبيركورن على وجوب السماح للمرضى المصابين بأمراض خطيرة بمغادرة غزة، موضحاً أن هناك حوالي عشرة آلاف مريض بحاجة إلى الإخلاء العاجل، نصفهم يعانون من إصابات شديدة بما في ذلك إصابات العمود الفقري وبتر الأطراف.

بدوره قال مهند هادي منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة: “لم يعد هناك من مكان آمن في غزة، والعاملون في المجال الإنساني يواجهون تحدياً على كل الجبهات”.

وأضاف هادي: “الناس تقطعت بهم السبل على جوانب الطرق، وقد نزحوا عدة مرات، مع القليل جداً من المواد التي يحتاجونها بشدة”، مؤكداً أن الوضع رهيب للجميع، وخاصة النساء والأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
رقم : 1148345
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مسؤول صهيوني: "إسرائيل" تنهار وأفكر بالهجرة إلى هذا البلد
مسؤول صهيوني: "إسرائيل" تنهار وأفكر بالهجرة إلى هذا البلد
بيان السيد السيستاني بشأن الاعتداء على مشاركي عزاء الحسين (ع) بمسقط
بيان السيد السيستاني بشأن الاعتداء على مشاركي عزاء الحسين (ع) بمسقط
18 تموز 2024
الصين تجدد دعمها قيام دولة فلسطينية مستقلة ومطالبتها بوقف العدوان على غزة
الصين تجدد دعمها قيام دولة فلسطينية مستقلة ومطالبتها بوقف العدوان على غزة
18 تموز 2024
"وول ستريت جورنال": “إسرائيل” قصفت النصيرات بـ 8 أطنان من القنابل
"وول ستريت جورنال": “إسرائيل” قصفت النصيرات بـ 8 أطنان من القنابل
18 تموز 2024
أمين عام الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في غزة وصمة عار أخلاقية علينا جميعا
أمين عام الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في غزة وصمة عار أخلاقية علينا جميعا
18 تموز 2024
العدوان الأمريكي البريطاني يعاود استهداف الحديدة
العدوان الأمريكي البريطاني يعاود استهداف الحديدة
18 تموز 2024
السيد نصر الله للاحتلال: إذا دخلتم لبنان لن يبقى لديكم دبابات
السيد نصر الله للاحتلال: إذا دخلتم لبنان لن يبقى لديكم دبابات
17 تموز 2024
تحذيرات قائد "أنصار الله" للسعودية.. العين بالعين وسنرد بالمثل
تحذيرات قائد "أنصار الله" للسعودية.. العين بالعين وسنرد بالمثل
17 تموز 2024
مجزرة خان يونس..رد إسرائيلي دموي على الإخفاق العسكري
مجزرة خان يونس..رد إسرائيلي دموي على الإخفاق العسكري
17 تموز 2024
دخول "أنصار الله" إلى المعادلات السياسية للمنطقة عبر بوابة بغداد
دخول "أنصار الله" إلى المعادلات السياسية للمنطقة عبر بوابة بغداد
17 تموز 2024
"عقد الغاز الإيراني الروسي"... ثورة في استراتيجيات الطاقة في المنطقة
"عقد الغاز الإيراني الروسي"... ثورة في استراتيجيات الطاقة في المنطقة
17 تموز 2024
السيد الحوثي للسعودية: أَصغي إلى تحذيراتنا.. تصعيدكِ يخدم الاحتلال الإسرائيلي
السيد الحوثي للسعودية: أَصغي إلى تحذيراتنا.. تصعيدكِ يخدم الاحتلال الإسرائيلي
16 تموز 2024
هجوم إرهابي يستهدف مجلس عزاء حسيني في عمان
هجوم إرهابي يستهدف مجلس عزاء حسيني في عمان
16 تموز 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السيد نصر الله للاحتلال: إذا دخلتم لبنان لن يبقى لديكم دبابات
تحذيرات قائد "أنصار الله" للسعودية.. العين بالعين وسنرد بالمثل
مجزرة خان يونس..رد إسرائيلي دموي على الإخفاق العسكري
دخول "أنصار الله" إلى المعادلات السياسية للمنطقة عبر بوابة بغداد