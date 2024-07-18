مسؤول دولي: أكثر من ألف اعتداء إسرائيلي على المنشآت الصحية في قطاع غزة

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن بيبيركورن قوله للصحفيين: “ليس هناك حالياً مستشفيات عاملة في مدينة رفح الواقعة جنوب القطاع في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الأخير على المدينة”، موضحاً أن عدد الأسرة في المستشفيات انخفض بشكل كبير من 3500 سرير قبل بداية العدوان على القطاع إلى 1400 سرير فقط اليوم، بينها 600 سرير تؤمنها مستشفيات ميدانية أي أن هناك فقط 800 سرير في غزة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 2.2 مليون نسمة.



وشدد بيبيركورن على وجوب السماح للمرضى المصابين بأمراض خطيرة بمغادرة غزة، موضحاً أن هناك حوالي عشرة آلاف مريض بحاجة إلى الإخلاء العاجل، نصفهم يعانون من إصابات شديدة بما في ذلك إصابات العمود الفقري وبتر الأطراف.



بدوره قال مهند هادي منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة: “لم يعد هناك من مكان آمن في غزة، والعاملون في المجال الإنساني يواجهون تحدياً على كل الجبهات”.



وأضاف هادي: “الناس تقطعت بهم السبل على جوانب الطرق، وقد نزحوا عدة مرات، مع القليل جداً من المواد التي يحتاجونها بشدة”، مؤكداً أن الوضع رهيب للجميع، وخاصة النساء والأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.