الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عميلاً لاستخبارات النظام الأوكراني

ونقلت وكالة تاس عن الجهاز قوله في بيان اليوم: “إن ضباط فرع جهاز الأمن الفيدرالي في مقاطعة نوفغورود كشفوا عن الأنشطة غير القانونية لأحد سكان مدينة فيليكي في المقاطعة”، موضحاً أن الشخص المذكور وهو موظف في شركة دفاعية أجرى اتصالات مع ضابط في مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية ونقل إليه معلومات عن الوحدات العسكرية المتمركزة في منطقة نوفغورودسكي، كما زوده بمعلومات عن شركته الدفاعية والمنتجات التي تقوم بتصنيعها وكميتها والغاية منها.



وأشار البيان إلى أن دائرة التحقيقات في فرع الأمن الفيدرالي في نوفغورود فتحت تحقيقاً جنائياً مع هذا الشخص بتهمة الخيانة العظمى.