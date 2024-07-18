مشاركة نحو 6 ملايين زائر في زيارة عاشوراء بكربلاء المقدسة

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن مجلس محافظة كربلاء المقدسة أن نحو 6 ملايين زائر من العراق وباقي الدول، شاركوا في مراسم عاشوراء الحسين (ع).

وقال إعلام المجلس إن عدد الزائرين الذي شاركوا بإحياء مناسبة العاشر من شهر محرم الحرام وعزاء ركضة طويريج منذ 1 محرم الحرام والى الآن بلغ أكثر من 6 ملايين زائر.



وكانت المؤسسات الخدمة والامنية والصحية قد تحدثت عن نجاح الخطط الخاصة باقامة مراسم عاشوراء وعزاء طويريج.



كما اعلنت هيئة الاعلام و الاتصالات العراقية ان 725 صحفيا و 84 قناة فضائية، غطوا مراسم زيارة عاشوراء بالخبر والصورة.