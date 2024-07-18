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الخميس 18 تموز 2024 ساعة 11:47

صحيفة صهيونية تكشف.. مما يخاف نتنياهو؟

صحيفة صهيونية تكشف.. مما يخاف نتنياهو؟
وبرر نتنياهو رفضه خلال كلمةٍ ألقاها في "الكنيست"، أمس الأربعاء، قائلاً: "أريد أولاً هزيمة حماس"، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية.

وتابعت الصحيفة أنّ "من الواضح أنّ نتنياهو يتهرّب من لجنة مستقلة ليس هو من يعينها، لن تضمّ عناصر قد تُحقق رغبته حتى يتمكّن من تحميل الجيش المسؤولية الكاملة عن أكبر كارثة في تاريخ الكيان".

وكشفت الصحيفة أنّ ائتلاف نتنياهو يريد إحباط تعيين إستر حيوت رئيسة المحكمة العليا المتقاعدة مؤخراً، كونها المرشحة الطبيعية لمنصب رئيس لجنة رسمية للتحقيق، وإذ يحاولون شغل لجنة التحقيق بأشخاص مقربين منهم.

كما أنّ الإخفاق لا يقف عند هذا الحد بل إنّ ائتلاف نتنياهو لم يستخلص الدروس بعد كلِ ما فعله بـالداخل الإسرائيلي منذ قيامه وحتى 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بل إنّه يواصل التمسّك بمساره الإجرامي ويُلقي اللوم والمسؤولية على النظام القضائي ضمن حملة تحريض. كل هذا بالإضافة إلى الاتهام الذي يوجّهونه إلى "الجيش" والاحتجاجات.

وختمت الصحيفة بقولها إنّ الواجب إنشاء لجنة تحقيق حكومية مستقلة من أجل محاسبة المستوى السياسي كما العسكري، ومن أجل منع تكرار "كارثة طوفان الأقصى" في المستقبل.

ومنذ أشهر، يرفض نتنياهو دعوات إلى رحيل حكومته وإجراء انتخابات مبكّرة، ويدعي أنّ من شأن ذلك أن "يشلّ إسرائيل"، كما أنّه يعرقل مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الأمر الذي يرفضه أطراف في حكومته المزعومة.
رقم : 1148355
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