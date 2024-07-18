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الخميس 18 تموز 2024 ساعة 13:28

حماس: على المجتمع الدولي والأمم المتحدة مغادرة مربّع الصمت المُريع

حماس: على المجتمع الدولي والأمم المتحدة مغادرة مربّع الصمت المُريع
أشارت حماس، في بيان لها، إلى المجزرة المروّعة التي ارتكبها الاحتلال عقب استهدافه تجمّعًا للمواطنين أمام مدرسة القاهرة في حي الرمال غربي مدينة غزة، والتي تؤوي نازحين، ما أدى إلى استشهاد أحد عشر منهم، بينهم أطفال، وإصابة العشرات. وأوضحت أن الاحتلال ما يزال يواصل جرائم الإبادة في القطاع أمام سمع العالم وبصره.

وأضافت حركة حماس: "على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها مغادرة مربّع الصمت المُريع، واتخاذ خطوات عاجلة لِلَجم حكومة الاحتلال الفاشية المتعطّشة للدماء".

وطالبت حماس بضرورة وقف تعدّي الاحتلال على القوانين والأعراف الإنسانية كافّة، وإنهاء حرب الإبادة الوحشية ضد المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، وتقديم قادة الاحتلال الإرهابيين للمحاكمات بوصفهم مجرمي حرب.
رقم : 1148365
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