الصليب الأحمر الدولي يحذّر: المرافق الصحية جنوبي غزة بلغت "نقطة الانهيار"

وأفاد مدير البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر في غزّة، وليام شومبورج، بأن العدد الكبير للضحايا تسبب بوصول المستشفى التابع للجنة، وكل المرافق الصحية في جنوبي غزّة، إلى نقطة الانهيار، "فضلاً عن عدم تمكنها من معالجة الذين يعانون إصابات تهدد حياتهم".

وقال إنّ أيّ "عمل حربي آخر يتسبب في سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا، سيجبر طواقمنا على اتخاذ خيارات صعبة للغاية"، لافتاً إلى أنّ الحاجات الطبية الحالية للمدنيين في غزّة تتجاوز بكثير الإمكانات المحدودة المتوافرة.

غزّة تحت القصف الإسرائيلي وحصيلة الشهداء ترتفع

وأفاد مراسل الميادين بأنّ الاحتلال نسف عدداً من المنازل وسط مدينة رفح جنوبي القطاع، فيما استشهد شخص وجرح آخر إثر قصف بمسيرة إسرائيلية على منطقة البركسات شمالي المدينة.

وارتفعت حصيلة المجزرة التي ارتكبها الاحتلال من جراء قصفٍ طال منزلاً في عبسان الكبيرة في محافظة خان يونس إلى 4 شهداء وأكثر من 10 جرحى.

بدوره، أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزّة، محمود بصل، انتشال 7 شهداء، وعدد من المصابين في إثر استهداف قوات الاحتلال لمنزلٍ في منطقة الزوايدة وسط القطاع.

ويواصل طيران الاحتلال إطلاق النار تجاه المدنيين شمال غربي مخيم النصيرات وسط القطاع، حيث أكّد مراسلنا ارتقاء 4 شهداء بقصف الاحتلال مجموعة صيادين قرب جسر وادي غزّة غربي المخيم.

إضافةً إلى ذلك، ارتقى شهيد في قصف الاحتلال منزلاً قرب برج المهندسين في النصيرات، وشهيد آخر في استهداف الاحتلال محيط مستشفى العودة في مخيم النصيرات.

كذلك، استهدف الاحتلال منزلاً في مخيم النصيرات، شارع العشرين،حيث ارتقى شهيد وسجل عدد من الإصابات، كما انتُشل شهيد، وعدد من الجرحى نتيجة قصف الاحتلال بناية سكنية تؤوي نازحين في منطقة النصيرات محيط مخيم (1).

وفي شمالي القطاع، أشار مراسلنا إلى ارتقاء 9 شهداء وتسجيل إصابات في قصف الاحتلال مجموعة من الأشخاص في محيط مدرسة "القاهرة"، في منطقة الرمال غربي مدينة غزّة، فيما ارتفع عدد الشهداء إلى 5 من جراء قصف الاحتلال مجموعة من الأشخاص في شارع البحر في منطقة الشاطئ الشمالي، شمالي المدينة.

وتعرّضت بيت حانون لقصف مدفعي إسرائيلي مكثّف.

وبشأن الأزمة الإنسانية، أشار المتحدث باسم الدفاع المدني في غزّة إلى أنّ محطات تحلية المياه شمالي قطاع غزّة لا تزال خارج الخدمة بسبب عدم توفّر الوقود، لافتاً إلى أنّ جميع آبار وخزانات المياه التابعة لبلدية دير البلح، وسط القطاع، لا تزال متوقفة بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها.

وفي هذا السياق، تحدث مراسل الميادين عن تفاقم أزمة الجوع في غزّة وتوقف محطات تحلية المياه عن العمل لليوم السابع على التوالي.

وفي سياق توثيق وزارة الصحة في غزّة أعداد الضحايا، أعلنت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، أنّ الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها إلى لمستشفيات 54 شهيداً و95 جريحاً خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبذلك، أوضحت الوزارة أنّ حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 38848 شهيداً و89459 جريحاً منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أكّدت أنّه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وسط تعذّر وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم، بسبب القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل.

حماس تنعى أحد مؤسسي العمل المقاوم للقسّام

ونعت حركة المقاومة الإسلامية- حماس، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، محمد شهاب أبو عبد الرحمن، بعد رحلة طويلة مع المرض في شمالي قطاع غزّة.

وقالت حماس في بيان لها، إنّ النائب شهاب "ارتحل مريضاً محروماً من العلاج، صابراً مرابطاً محتسباً شمالي قطاع غزّة، كسائر أبناء شعبنا العظيم".

وكان القائد الشهيد محمد شهاب، وفق البيان، أحد مؤسسي العمل العسكري المقاوم لحركة حماس، حيث اعتقله الاحتلال 10 سنوات برفقة الشيخ المجاهد أحمد ياسين، والقائد المجاهد الشهيد صلاح شحادة.

وذكر البيان أنّ "الشهيد محمد ودّع ابنه عبد الرحمن شهيداً مجاهداً، ليكون أحد رموز شعبنا في التضحية بالنفس والولد".