الاحتلال يعتدي على القرى اللبنانية

وأضاف مصدرنا أنّ "مُسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة جبال البطم".

وتابع أنّ "مُسيّرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ منطقة جبلية في محيط بلدة عين التينة في البقاع الغربي"، مضيفاً أنّ غارة أطلقت من مُسيّرة إسرائيلية استهدفت مرتفع "تومات نيحا" من جهة البقاع الغربي أيضاً.

وأشار إلى أنّ "ما سُمع في أجواء مدينة صور والنبطية ناجم عن خرقٍ لجدار الصوت ولا يوجد غارات حربية إسرائيلية".