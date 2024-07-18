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الخميس 18 تموز 2024 ساعة 15:20

الاحتلال يعتدي على القرى اللبنانية

الاحتلال يعتدي على القرى اللبنانية
وأضاف مصدرنا أنّ "مُسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة جبال البطم".
 
وتابع أنّ "مُسيّرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ منطقة جبلية في محيط بلدة عين التينة في البقاع الغربي"، مضيفاً أنّ غارة أطلقت من مُسيّرة إسرائيلية استهدفت مرتفع "تومات نيحا" من جهة البقاع الغربي أيضاً.
 
وأشار إلى أنّ "ما سُمع في أجواء مدينة صور والنبطية ناجم عن خرقٍ لجدار الصوت ولا يوجد غارات حربية إسرائيلية".
 
بدورها، قالت مصادر ميدانية في جنوب لبنان إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في قرية الغجر أطلقت الرصاص في اتجاه بلدة الوزاني جنوبي لبنان.
 
وأضافت أنّ "قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف بلدات لبنانية، منها: بليدا، رميش، وشيحين في جنوبي لبنان".
 
وصباح اليوم، زفّت "قوات الفجر"، الجناح العسكري للجماعة الإسلامية في لبنان، القيادي محمد حامد جبارة، أحد مسؤولي قوات الفجر، شهيداً، بعد استهداف مُسيّرة إسرائيلية سيارته، على طريق غزّة في البقاع الغربي.
 
وأكّدت الجماعة الإسلامية في لبنان، أنّ هذه الجريمة لن تثنيها عن الدفاع عن أرض وأهل الجنوب ونصرة الشعب في فلسطين.
 
رقم : 1148379
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