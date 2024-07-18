الصفحة الرئيسية
0
الخميس 18 تموز 2024 ساعة 15:26

الاتحاد الوطني لطلبة المغرب يطلق عريضة تطالب بالإلغاء الفوري لاتفاقيات التطبيع

الاتحاد الوطني لطلبة المغرب يطلق عريضة تطالب بالإلغاء الفوري لاتفاقيات التطبيع
وجدد الاتحاد، في بيان نشره أمس الأربعاء، تأكيد رفضه ورفض الشعب "لتطبيع النظام المغربي مع الكيان الصهيوني الغاشم"، مؤكداً أن "الساحات الجامعية هي مكان للتعبير عن تضامن الطلبة مع القضية الفلسطينية بكل الأشكال المتاحة، ولا سيما في ظل ما يعيشه الشعب الفلسطيني الشقيق من قتل وتجويع وحرب إبادة جماعية من طرف الجيش الصهيوني الهمجي".
 
كما استنكر الاتحاد الطلابي المغربي ما حدث في المدرسة العليا للتكنولوجيا بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، يوم السبت الماضي، عندما رفض عميد كلية العلوم تسليم جائزة لإحدى الطالبات المتفوقات بسبب ارتدائها الكوفية الفلسطينية دعماً للشعب الفلسطيني الأبي، ورفضاً للإبادة الجماعية التي يتعرض لها.
 
ووصف الاتحاد ما جرى في جامعة الحسن الثاني بأنه "سلوك شنيع (...) لا يتماشى وإرادة الشعب المغربي المساندة واللامشروطة للقضية الفلسطينية".
 
وأضاف أن هذا الإجراء يدل على "تغلغل سياسة التطبيع ووصولها إلى الجامعات المغربية"، محذّراً من أن مثل هذا السلوك يعدّ "مخالفاً للإرادة الشعبية والطلابية وينتهك حرمة الجامعة ويقمع حرية التعبير التي يكفلها الدستور المغربي".
 
ولفت بيان الاتحاد إلى أن "مثل هذه التصرفات غير المسؤولة" تفضح يوماً بعد آخر "سياسة التطبيع والاختراق الصهيوني للجامعات المغربية"، مؤكداً أن ذلك "لن يثني الطلبة عن المسار النضالي المدافع عن القضية الفلسطينية والمناهض للكيان الصهيوني".
 
وفي سياق آخر متصل، أطلق أكثر من 1000 طالب في جامعة "الأخوية" عريضة استنكار رفضاً لمشاركة طلاب من الجامعة ضمن وفد إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقالوا إن "مشاركة عدد من زملائهم في نشاط من هذا النوع يتعارض مع الأخلاق والقيم التي تعتمد عليها جامعة الأخوية الدولية".
 
وقد وجّه الطلاب الموقّعون على العريضة اتهامات إلى الوفد الطلابي قالوا فيها إن مثل هذه الزيارة تسهم في "تشويه سمعة جامعة الأخوية وسمعة كل المغاربة"، وأن على باقي زملائهم اتخاذ موقف واضح تجاه هذه الزيارة وطالبوا رئاسة الجامعة بـ"التدخل واتخاذ موقف واضح تجاه الزيارة وتوقيف الطلبة المشاركين فيها".
 
رقم : 1148381
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مسؤول صهيوني: "إسرائيل" تنهار وأفكر بالهجرة إلى هذا البلد
مسؤول صهيوني: "إسرائيل" تنهار وأفكر بالهجرة إلى هذا البلد
بيان السيد السيستاني بشأن الاعتداء على مشاركي عزاء الحسين (ع) بمسقط
بيان السيد السيستاني بشأن الاعتداء على مشاركي عزاء الحسين (ع) بمسقط
18 تموز 2024
الصين تجدد دعمها قيام دولة فلسطينية مستقلة ومطالبتها بوقف العدوان على غزة
الصين تجدد دعمها قيام دولة فلسطينية مستقلة ومطالبتها بوقف العدوان على غزة
18 تموز 2024
"وول ستريت جورنال": “إسرائيل” قصفت النصيرات بـ 8 أطنان من القنابل
"وول ستريت جورنال": “إسرائيل” قصفت النصيرات بـ 8 أطنان من القنابل
18 تموز 2024
أمين عام الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في غزة وصمة عار أخلاقية علينا جميعا
أمين عام الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في غزة وصمة عار أخلاقية علينا جميعا
18 تموز 2024
العدوان الأمريكي البريطاني يعاود استهداف الحديدة
العدوان الأمريكي البريطاني يعاود استهداف الحديدة
18 تموز 2024
السيد نصر الله للاحتلال: إذا دخلتم لبنان لن يبقى لديكم دبابات
السيد نصر الله للاحتلال: إذا دخلتم لبنان لن يبقى لديكم دبابات
17 تموز 2024
تحذيرات قائد "أنصار الله" للسعودية.. العين بالعين وسنرد بالمثل
تحذيرات قائد "أنصار الله" للسعودية.. العين بالعين وسنرد بالمثل
17 تموز 2024
مجزرة خان يونس..رد إسرائيلي دموي على الإخفاق العسكري
مجزرة خان يونس..رد إسرائيلي دموي على الإخفاق العسكري
17 تموز 2024
دخول "أنصار الله" إلى المعادلات السياسية للمنطقة عبر بوابة بغداد
دخول "أنصار الله" إلى المعادلات السياسية للمنطقة عبر بوابة بغداد
17 تموز 2024
"عقد الغاز الإيراني الروسي"... ثورة في استراتيجيات الطاقة في المنطقة
"عقد الغاز الإيراني الروسي"... ثورة في استراتيجيات الطاقة في المنطقة
17 تموز 2024
السيد الحوثي للسعودية: أَصغي إلى تحذيراتنا.. تصعيدكِ يخدم الاحتلال الإسرائيلي
السيد الحوثي للسعودية: أَصغي إلى تحذيراتنا.. تصعيدكِ يخدم الاحتلال الإسرائيلي
16 تموز 2024
هجوم إرهابي يستهدف مجلس عزاء حسيني في عمان
هجوم إرهابي يستهدف مجلس عزاء حسيني في عمان
16 تموز 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السيد نصر الله للاحتلال: إذا دخلتم لبنان لن يبقى لديكم دبابات
تحذيرات قائد "أنصار الله" للسعودية.. العين بالعين وسنرد بالمثل
مجزرة خان يونس..رد إسرائيلي دموي على الإخفاق العسكري
دخول "أنصار الله" إلى المعادلات السياسية للمنطقة عبر بوابة بغداد