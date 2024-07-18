الاتحاد الوطني لطلبة المغرب يطلق عريضة تطالب بالإلغاء الفوري لاتفاقيات التطبيع

وجدد الاتحاد، في بيان نشره أمس الأربعاء، تأكيد رفضه ورفض الشعب "لتطبيع النظام المغربي مع الكيان الصهيوني الغاشم"، مؤكداً أن "الساحات الجامعية هي مكان للتعبير عن تضامن الطلبة مع القضية الفلسطينية بكل الأشكال المتاحة، ولا سيما في ظل ما يعيشه الشعب الفلسطيني الشقيق من قتل وتجويع وحرب إبادة جماعية من طرف الجيش الصهيوني الهمجي".

كما استنكر الاتحاد الطلابي المغربي ما حدث في المدرسة العليا للتكنولوجيا بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، يوم السبت الماضي، عندما رفض عميد كلية العلوم تسليم جائزة لإحدى الطالبات المتفوقات بسبب ارتدائها الكوفية الفلسطينية دعماً للشعب الفلسطيني الأبي، ورفضاً للإبادة الجماعية التي يتعرض لها.

ووصف الاتحاد ما جرى في جامعة الحسن الثاني بأنه "سلوك شنيع (...) لا يتماشى وإرادة الشعب المغربي المساندة واللامشروطة للقضية الفلسطينية".

وأضاف أن هذا الإجراء يدل على "تغلغل سياسة التطبيع ووصولها إلى الجامعات المغربية"، محذّراً من أن مثل هذا السلوك يعدّ "مخالفاً للإرادة الشعبية والطلابية وينتهك حرمة الجامعة ويقمع حرية التعبير التي يكفلها الدستور المغربي".

ولفت بيان الاتحاد إلى أن "مثل هذه التصرفات غير المسؤولة" تفضح يوماً بعد آخر "سياسة التطبيع والاختراق الصهيوني للجامعات المغربية"، مؤكداً أن ذلك "لن يثني الطلبة عن المسار النضالي المدافع عن القضية الفلسطينية والمناهض للكيان الصهيوني".

وفي سياق آخر متصل، أطلق أكثر من 1000 طالب في جامعة "الأخوية" عريضة استنكار رفضاً لمشاركة طلاب من الجامعة ضمن وفد إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقالوا إن "مشاركة عدد من زملائهم في نشاط من هذا النوع يتعارض مع الأخلاق والقيم التي تعتمد عليها جامعة الأخوية الدولية".

وقد وجّه الطلاب الموقّعون على العريضة اتهامات إلى الوفد الطلابي قالوا فيها إن مثل هذه الزيارة تسهم في "تشويه سمعة جامعة الأخوية وسمعة كل المغاربة"، وأن على باقي زملائهم اتخاذ موقف واضح تجاه هذه الزيارة وطالبوا رئاسة الجامعة بـ"التدخل واتخاذ موقف واضح تجاه الزيارة وتوقيف الطلبة المشاركين فيها".