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الخميس 18 تموز 2024 ساعة 16:47

رواندا: لجنة الانتخابات تعلن فوز كاغامي بولاية رئاسية رابعة

رواندا: لجنة الانتخابات تعلن فوز كاغامي بولاية رئاسية رابعة
وأفادت "هيئة الإذاعة" الرواندية، اليوم الخميس، أن المرشح، فرانك هابينيزا، من حزب "الخضر" الديمقراطي حصل على 0.5% من الأصوات، بينما نال المرشح المستقل، فيليب مبايمانا، على نسبة 0.32% فقط.
 
وستكون هذه الولاية الرئاسية الرابعة على التوالي التي يتولاها كاغامي، حيث نال عدد أصوات في الانتخابات الأخيرة على أعلى معدل من الأصوات بالمقارنة مع الانتخابات السابقة، والتي كانت قاربت نسبة 99%.
 
وكانت السلطات الانتخابية في رواندا أعلنت فوز كاغامي بأكثر من 99% من أصوات الناخبين، وفق النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الاثنين.
 
وتعتبر هذه النتيجة "متوقعة على نطاق واسع"، ما يؤكد أن كاغامي سيمدد فترة حكمه في السلطة، والمستمرة منذ عام 2000، لمدة 5 سنوات إضافية.
 
وتذكّر النتيجة الحالية للانتخابات في رواندا بما حدث في العام 2017 عندما حصل كاغامي على ما نحو 99% من الأصوات.
رقم : 1148387
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